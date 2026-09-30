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Новые меры по усилению защиты граждан в цифровой среде

Минцифры работает над защитой граждан от кибермошенников. Уже принят ряд мер, которые доказали свою эффективность. Сейчас для общественного обсуждения размещен третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. Подробнее об основных инициативах законопроекта. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Платформа согласий

На «Госуслугах» планируется создать единую платформу согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал онлайн и офлайн. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы.

База участников мошеннических схем

В рамках ГИС «Антифрод» будет создана база тех, кто предоставляет мошенникам свои абонентские номера и учетные данные в различных информационных системах. Это позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы и повысит безопасность цифровых сервисов.

Контроль за распространителями сим-карт

Цепочки посредников между оператором связи и гражданином уходят в прошлое. Распространять сим-карты смогут только прямые дилеры — компании, у которых есть агентский договор с оператором. Дилером может быть только юрлицо. Физлица и ИП больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов.

Запрет на продажу предоплаченных сим-карт

Операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. Абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом при платеже идентифицироваться. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством через предоплаченные сим-карты и станет дополнительным инструментом для идентификации реального пользователя услуг связи.

Рассылки будут осуществлять только операторы связи

Организацией, оказывающей услуги смс-рассылок, может быть только оператор связи. Сейчас деятельность агрегаторов массовых рассылок находится в нерегулируемой «серой зоне», что создает угрозу фрода. Мера позволит сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства, в том числе в сфере рекламы.

Запрет на продажу предактивированных сим-карт

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Реализация сим-карт, уже оформленных на других абонентов, будет запрещена. Это мера позволит оперативно пресекать незаконную продажу в интернете номеров, зарегистрированных на других физических и юридических лиц и ИП. У телефонных мошенников не получится использовать чужие сим-карты в противоправных целях.

Регулирование сим-карт в М2М-устройствах

Правительство сможет определять особенности оказания услуг связи с использованием М2М-устройств. Мера не позволит мошенникам применять сим-карты, выделенные для оборудования межмашинного взаимодействия, для незаконных рассылок и обзвонов.

Значимость документа

Это комплексный законопроект, который направлен на создание надежной системы защиты граждан от кибермошенничества. Его принятие позволит существенно сократить возможности злоумышленников и повысить уровень доверия к цифровым сервисам. Борьба с кибермошенниками и защита граждан остаются ключевым приоритетом работы Минцифры.

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