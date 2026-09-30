CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

Технологии Discovery увеличили охваты малых авторов «VK Видео»

«VK Видео» улучшил рекомендации контента малых авторов с помощью технологий Discovery. Просмотры роликов таких авторов выросли на 20%, а число новых подписчиков — на 30%. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Рекомендательные алгоритмы Discovery определяют аудиторию, которой может быть интересен контент, и предлагают его новым зрителям, даже если ролик еще не набрал много просмотров, а у автора пока небольшая аудитория.

«Мы совершенствуем технологии, чтобы перспективный контент мог находить свою аудиторию. Для малых авторов это особенно важно: у их контента меньше просмотров и взаимодействий, а значит, меньше сигналов, на которые может опираться рекомендательная система. Алгоритмы Discovery помогают точнее определить потенциальный интерес зрителей даже при небольшом объеме таких данных, — отметил руководитель направления рекомендаций «VK Видео» в AI VK Дмитрий Шишов.

Discovery объединяет технологии персонализации, которые помогают учитывать интересы пользователей во всех продуктах VK и находить релевантный им контент. Технологии глубокого понимания контента анализируют смысл и содержание видео, а нейропрофиль объединяет сигналы о действиях пользователя в разных продуктах в целостное представление о его интересах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские лидеры в сфере импортозамещения промышленности выступят на CNews FORUM 2026

Власти ввели для роботов-доставщиков ограничения по скорости и весу

«Царем ИИ» в США назначат главного разведчика

В Apple перестройка. Важную скрепу отправят на свалку, менеджеров уволят, акцент сделают на инженерах

Россия громит украинские ЦОДы и Vodafone. Власти призывают готовиться к худшему

Контроль или свобода: Папа Римский поспорил с Трампом и Nvidia об угрозах нейросетей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще