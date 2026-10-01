Для защиты пожилых астраханцев МТС запустила уведомления о мошенниках

МТС запустила бесплатную функцию, которая позволяет родственникам пожилых абонентов получать уведомления о подозрительных звонках. Если система распознает признаки мошенничества во время разговора с пожилым человеком, его близкий получит SMS или push-уведомление и сможет своевременно предупредить родственника о возможной опасности.

С января по август 2026 г. «МТС Защитник» заблокировал в Астраханской области около 8 млн нежелательных звонков. Из них свыше 230 тыс. пришлись на абонентов старше 65 лет. Всего за этот период сервис помог выявить и заблокировать более 85 млн нежелательных звонков для пожилых пользователей МТС по всей России. Новая возможность доступна всем абонентам МТС. Чтобы подключить ее, необходимо создать семейную группу в приложении «Мой МТС» и добавить близкого человека с ролью «пожилой». Если во время входящего звонка «МТС Защитник» распознает признаки мошенничества, организатор семейной группы получит уведомление с информацией о том, кому и когда поступил подозрительный вызов. Это позволит оперативно связаться с родственником и помочь ему не поддаться на уловки злоумышленников.

«Мошенники часто выбирают для своих схем темы, которые вызывают у пожилых людей доверие или беспокойство, например, вопросы пенсии, социальных выплат или коммунальных услуг. При этом близкие могут даже не знать, что человеку поступил подозрительный звонок. Новая функция помогает сделать защиту семейной: теперь родственники смогут вовремя узнать о потенциальной угрозе и предупредить близкого, пока разговор не привел к потере денег или раскрытию личных данных. И самое важное – подключить такой инструмент можно бесплатно», – сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Новая функция стала частью комплексной системы защиты абонентов от телефонного мошенничества. Она помогает не только блокировать подозрительные вызовы, но и вовлекать близких в защиту пожилых родственников.