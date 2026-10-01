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«Инпас» вернула бесконтактную оплату смартфоном на терминалы Pax

Компания «Инпас» сообщила о завершении сертификации терминальных решений для технологии «Волна» НСПК. На фоне отсутствия в России полноценных бесконтактных платежей через Apple Pay и Google Pay технология даёт банкам новый способ принимать оплату смартфонами на iOS и Android через Bluetooth Low Energy.

Поддержку «Волны» получили пять моделей Pax с программным обеспечением «Инпас»: A8900, A920XTX, A930 и AF6 с UniPOS Droid 2.1, а также D270 с UniPOS Terminal 3.0.

Сертифицированная линейка охватывает терминалы разных классов — от компактных решений для небольших торговых точек до оборудования для крупных сетей и развитой кассовой инфраструктуры.

«Инпас» снимает с банка часть технологической работы по внедрению новой платёжной технологии: вместо самостоятельной разработки и сертификации терминальной части банк может использовать готовые сертифицированные связки оборудования и ПО.

Это сокращает объём интеграционных работ и сроки технологической подготовки проекта, а несколько сертифицированных конфигураций позволяют подобрать оборудование под разные типы терминальных сетей.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Для пользователя «Волна» выглядит как привычная бесконтактная оплата смартфоном на iOS или Android. Технология НСПК может быть встроена в банковские приложения, а взаимодействие смартфона с терминалом происходит по Bluetooth Low Energy.

«Для банка внедрение новой платёжной технологии — это не только работа с мобильным приложением, но и подготовка терминальной инфраструктуры. «Инпас» берёт на себя значительную часть этой задачи: банк получает уже сертифицированные НСПК конфигурации ПО и оборудования и может быстрее перейти к промышленному запуску. Мы начали сразу с пяти востребованных моделей Pax, чтобы технология была применима и в крупных терминальных сетях, и в небольших торговых точках, и продолжим расширять перечень поддерживаемых устройств», — отметил Илья Карпейкин, директор по продукту «Инпас».

Поддержка «Волны» расширяет возможности платформы UniPOS и позволяет банкам использовать существующую терминальную инфраструктуру «Инпас» для новых платёжных сценариев.

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