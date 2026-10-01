В Оренбуржье еще 52 села обеспечили быстрым интернетом

Более 15 тыс. сельчан Оренбургской области получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету «МегаФона». Оператор охватил в том числе совсем малочисленные села, поселки и деревни. Работы прошли в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты расширили покрытие 4G в более полусотни малых населённых пунктов, расположенных в 24 районах и муниципальных округах региона. При этом максимальное число поселений пришлось на Ташлинский, Саракташский, Беляевский, Асекеевский, Адамовский, Бугурусланский, Тюльганский и Сорочинский.

«Благодаря сотрудничеству нашей компании и регионального министерства цифрового развития и связи в полной мере пользоваться цифровыми сервисами теперь могут жители самых небольших сел и деревень. К примеру, в Васильевке проживает около 100 человек, а в Уральске, Березовке, Спасском, Янтарном, Карабутаке, Каменецке, Петровке — менее 250», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Евгений Кочетов.

Инженеры задействовали в локациях средний диапазон частот и обеспечили скорость загрузки мобильных данных до 50 Мбит/c. Такое решение позволяет смотреть видео в высоком качестве, пересылать тяжёлые файлы и при необходимости учиться и работать удалённо.

Напомним, в Оренбуржье абоненты в сельской местности уже сравнялась по мобильному трафику с горожанами. Одному пользователю здесь в среднем необходимо порядка 30 Гбайт в месяц. Рекордсменами по объему интернет‑данных на человека являются как раз отдаленные деревни с немногочисленным населением.