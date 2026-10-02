«ВкусВилл» и Veeroute масштабировали автоматическую маршрутизацию на 70% дарксторов Москвы и области

Розничная сеть «ВкусВилл» совместно с Veeroute масштабировала автоматическую маршрутизацию курьерской доставки на 70% дарксторов Москвы и Московской области. К концу сентября 2026 г. система работала на 144 дарксторах, и с её помощью выполнялось 56% заказов. Об этом CNews сообщил представитель «ВкусВилла».

Автомаршрутизация – это система, которая автоматически назначает заказы курьерам, выстраивает оптимальный порядок доставки и сообщает, когда маршрут полностью сформирован и пора выезжать. Она встроена в рабочий процесс в мобильном приложении «ВВ Курьер».

Важная особенность: заказы поступают курьеру постепенно, по мере готовности. Благодаря этому он не ждёт, пока сформируется весь маршрут, и может начать забирать пакеты с полок как можно раньше.

Прежде распределение заказов строилось вручную: курьеры сами выбирали район доставки, договаривались между собой и решали, какие заказы взять в маршрут. Куратор следил за процессом и за тем, чтобы не оставалось «зависших» заказов, которые никто не взял.

С новым инструментом процесс стал проще и понятнее, что особенно облегчает адаптацию курьеров-новичков. Кроме того, алгоритм учитывает индивидуальную скорость и возможности каждого курьера, поэтому нагрузка распределяется справедливее.

За формирование пула собранных заказов и маршрутов отвечает платформа Veeroute, интегрированная с онлайн-доставкой «ВкусВилла». Она учитывает множество параметров заказов и курьеров, территориальные особенности каждого даркстора и дорожную ситуацию на момент планирования.

При этом маршрутизатор – не один алгоритм, а комплексный продукт: более 200 уникальных алгоритмов, разработанных Veeroute; ядро из ML и математических моделей, которое рассчитывает маршруты; более 120 настроек, позволяющих адаптировать работу под конкретную точку; внешние картографические сервисы, которые дают данные о дорогах и пробках.

Первая версия маршрутизатора работала примерно с 30 изменяемыми параметрами. По мере масштабирования продукта их количество превысило 120. Благодаря этому, для каждого даркстора была подобрана собственная конфигурация с учётом его особенностей. Это помогло бережно встроить автомаршрутизацию в уже сложившиеся процессы на точках.

В течение 2026 г. доля заказов в Москве и в Московской области, проходящих через автомаршрутизацию, последовательно росла: в первом квартале она составляла 11,4%, во втором – 34,7%, а на конец сентября достигла 56%.

Для оценки эффекта внедрения «ВкусВилл» сравнивает показатели заказов с автомаршрутизацией и без неё для одного периода. В июле-августе 2026 г. доля опозданий среди заказов с маршрутизацией была на 26,5% ниже, чем среди заказов без неё.

Глубина опоздания (на сколько в среднем заказы доставлялись позже обещанного времени) — была меньше на 46,1%. Этому способствует и то, что такие заказы быстрее уходят в доставку: время от появления заказа в доступных до начала доставки было меньше на 28,8%.