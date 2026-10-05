МТС включила 5G в Якутске

МТС запустила 5G в Якутске. Компания открыла доступ к сети 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц сразу в нескольких районах города, охватив значимые для жителей региона локации и промышленные площадки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть 5G МТС в Якутске уже доступна вблизи аэропорта в Сайсарском округе, в новых ЖК 172 квартала, на территории легендарного Института мерзлотоведения СО РАН, в прогулочной лесопарковой зоне в районе Сергеляхского шоссе, а также на производственных площадках в Автодорожном, Гагаринском, Сайсарском и других округах.

МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов на принципе технологической нейтральности. Технология позволяет одновременно задействовать этот частотный ресурс для сетей четвертого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры.

«Официальный старт 5G в республике – это результат многолетней планомерной работы по развитию телеком-инфраструктуры компании. Ранее мы уже создавали частные 5G-ready сети по всей стране, в том числе на промышленных площадках недропользователей Якутии, и я горжусь тем, что сейчас МТС стала первой, кто принес эту технологию в республику для широких масс. Уверен, что в дальнейшем 5G в нашем регионе станет основой для интернета вещей, видеоаналитики, роботизации и автоматизации производств, а также фундаментом для внедрения технологий умного города. Это мощный драйвер для повышения эффективности, безопасности и производительности предприятий Якутии и для развития региона в целом», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

«Запуск 5G в Якутске – важный этап развития телекоммуникационной инфраструктуры республики. Новое поколение связи открывает дополнительные возможности не только для жителей, но и для экономики: промышленности, городской инфраструктуры, цифровых сервисов, внедрения интернета вещей и современных технологий автоматизации. Для нас принципиально важно, чтобы Якутия не просто следовала за технологическими изменениями, а одной из первых внедряла современные решения с учетом наших территориальных и климатических особенностей. Благодарю МТС за последовательную работу и инвестиции в развитие инфраструктуры связи в республике. Уверен, что запуск 5G в Якутске станет еще одним шагом к дальнейшему развитию цифровой экономики региона», – отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Петр Николаев.

Ранее МТС включила первые сети 5G в более чем 20 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Уфе.