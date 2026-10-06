Нижегородский участок М-12 вошел в первую в России сеть МТС для управления автономным транспортом «Яндекса»

МТС построила первую* в России разветвленную инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом Яндекса на четырех федеральных автотрассах — М-11 «Нева», М4 «Дон», М-12 «Восток» и ЦКАД, — а также в пяти крупнейших городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для Нижегородской области главная из этих трасс — М-12 «Восток». На ней система высокоточного геопозиционирования запущена до Казани. М-12 проходит по территории региона около 277 км. Трасса заходит в область по вантовому мосту через Оку вблизи Мурома и Навашино. Дальше она пересекает регион с запада на восток, проходя по территориям Навашинского, Ардатовского, Арзамасского, Вадского, Перевозского, Бутурлинского, Сергачского и Пильнинского районов.

На трассе М-4 «Дон» система уже работает до Воронежа, а до конца 2026 г. появится на участке до Новороссийска. К 2028 г. инфраструктура для автономного транспорта охватит М-12 до Тюмени, и нижегородский участок станет частью маршрута на Урал и в Сибирь. Запущенный в 2025 г. проект также предусматривает создание до 2030 г. сети геопозиционирования во всех российских городах-миллионниках и ключевых логистических центрах.

МТС использует в решении технологию GNSS RTK (Global Navigation Satellite System, Real Time Kinematic). Координаты с навигационных спутников Глонасс, GPS, Galileo и Beidou с точностью 5-15 м корректируются и уточняются до 2-5 см с помощью математических моделей и наземной инфраструктуры — сети референсных (опорных) станций, каждая из которых устанавливается на телеком-инфраструктуре МТС и представляет собой приемник с фазированной антенной для приема сигналов со спутников GNSS.

Алгоритмы автоматического сопоставления сантиметровых координат с высокоточными цифровыми картами дорог обеспечивают ориентацию транспортного средства при нулевой видимости, а использование геоданных бортовыми инерциальными навигационными системами позволяет вести транспортное средство с сантиметровой точностью даже при отсутствии связи. МТС обеспечивает надежность и необходимые параметры сети GNSS RTK открытым контролем уровня предоставляемого сервиса (SLA).

«МТС развернула первую в России инфраструктуру высокоточного позиционирования на основной протяженности четырех федеральных автотрасс протяженностью свыше 4 000 километров. Ее использование позволит Яндексу оптимизировать маршруты, сократить операционные расходы и потребление топлива, ускорить перевозки, сделать их более безопасными, а также улучшить экологическую обстановку. Отмечу, что развернутая система - это полностью отечественное решение, формирующее суверенный стек технологий в такой критической сфере как управление беспилотным транспортом. В будущем наш проект планируется масштабировать и на других участников рынка перевозок в России, мы также рассматриваем возможность тиражирования решения на международных рынках», — сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Точное геопозиционирование входит в число базовых условий для устойчивой и безопасной работы автономного транспорта на дорогах общего пользования. Данные референсных станций МТС дополняют бортовые системы локализации наших роботраков и повышают надежность их передвижения на федеральных трассах. Развитие такой инфраструктуры помогает отрасли двигаться к масштабированию автономных грузоперевозок», — отметил руководитель сервиса Автономного транспорта в «Яндексе» Сергей Мельник.

* Первая в России сеть GNSS RTK по площади покрытия с открытым контролем уровня предоставляемого сервиса (SLA), надежность и параметры которого гарантирует телеком-оператор.