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Облачная АТС «билайн бизнес» вошла в Реестр российского ПО

Облачная АТС* «билайн бизнес» включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Статус подтверждает российское происхождение решения: он учитывается при закупках, в которых установлены требования к российскому ПО, и при реализации программ импортозамещения, в том числе для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

По данным «билайн бизнес», число государственных организаций, использующих Облачную АТС, растет более чем на 10% ежегодно. Рост подтверждают и отраслевые исследования: по данным «ТМТ Консалтинг» за 2025 год, одним из ключевых факторов развития облачной телефонии остается переход организаций с традиционных офисных АТС на российские облачные решения, отвечающие требованиям безопасности и законодательства.

Для организаций, на которые распространяются требования об использовании преимущественно российского ПО, выбор решения, включенного в Реестр, — это не только соблюдение нормативных требований, но и снижение зависимости от зарубежных поставщиков. Облачная АТС построена на российской инфраструктуре и собственных разработках компании, что обеспечивает стабильную работу сервиса, безопасность данных и возможности для его долгосрочного развития. По числу корпоративных клиентов решение показывает наибольший прирост на рынке виртуальных АТС**.

Решение позволяет модернизировать корпоративную связь без инвестиций в собственную серверную инфраструктуру:


  • быстро развернуть связь в организации и легко масштабировать — подключать и отключать дополнительные офисы;
  • использовать мобильные и городские номера, номера 8-800;
  • распределять вызовы по отделам и сотрудникам, чтобы не терять обращения клиентов;
  • фиксировать договоренности и прослушивать записи для повышения качества диалогов;
  • контролировать динамику KPI менеджеров и компании в целом через инструменты аналитики.


Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам «билайн бизнес»:

«Облачная АТС уже несколько лет является одним из базовых сервисов для корпоративных клиентов "Билайна". Команда постоянно развивает функциональность с учетом запросов пользователей, чтобы с каждым релизом рос круг решаемых бизнес-задач. В этом году Облачная АТС признана лидером рынка по функциональным возможностям в рейтинге CNews и лучшим по стоимости услуг среди поставщиков виртуальных АТС в рейтинге Telecomdaily. А включение в Реестр российского ПО дополнительно подтверждает независимость разработки и поддержки от зарубежных вендоров и помогает компаниям выполнять требования импортозамещения».

*Облачная АТС – автоматическая телефонная станция. Это комплексное решение для организации телефонной связи в офисе или для удалённой работы, которое работает на облачных серверах провайдера.

**Ознакомиться с сервисом и подключить Облачную АТС можно на сайте.

*** Информация основана на сравнении доли "Билайн" в структуре рынка ВАТС по количеству компаний-клиентов по данным рейтингов «Российский рынок виртуальных АТС» за 2024 и 2025 гг., подготовленных ООО "ТМТ Консалтинг".

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