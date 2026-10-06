Т2 развернул 5G в Кремле и на Красной площади

Т2, российский оператор мобильной связи, покрыл связью пятого поколения сердце столицы – территорию Кремля и Красную площадь. Для этого Т2 провел работы на 11 сайтах, находящихся по периметру объектов. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Пиковые скорости достигают 800 Мбит/с, а задержка сигнала свелась к минимальным значениям. 5G от Т2 также доступна в парке «Зарядье», «Лужниках», МГУ, Третьяковской галерее, на Воробьевых горах, ВДНХ и в других туристических локациях Москвы.

Т2 предоставил посетителям Кремля и Красной площади, журналистам и сотрудникам доступ к скоростному мобильному интернету 5G. Связь пятого поколения в историческом центре обеспечивают одиннадцать сайтов, расположенных по периметру территории. Дополнительное телеком-оборудование было установлено на существующих сайтах, чтобы не перегружать и без того плотную городскую застройку новыми опорами. Скорости на локации достигают 800 Мбит/с. Также Т2 обеспечил минимальную задержку сигнала, чтобы современные медиа, системы видеотрансляции и интерактивные гиды работали бесперебойно.

Сеть 5G на территории Кремля и Красной площади доступна для всех абонентов Т2, использующих смартфоны с поддержкой стандарта пятого поколения. Среди других исторических и культурных мест столицы, где есть 5G, – ВДНХ, парк «Зарядье», «Лужники», Старый Арбат, Третьяковская галерея, Воробьевы горы, МГУ и другие популярные туристические локации.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2: «В первую очередь технический департамент Т2 сконцентрировался на обеспечении стандартом 5G мест массового скопления людей, и Красная площадь, конечно, оказалась в фокусе нашего внимания как локация с бесконечным потоком туристов. Это дает возможность опробовать новое поколение связи тем, кто приехал в Москву из городов, пока не покрытых 5G. Связь пятого поколения кардинально меняет цифровой ландшафт центра Москвы. Речь не только о пользователях смартфонов с поддержкой пятого поколения, но в том числе о будущем переводе B2B- и городского оборудования на скоростной интернет».