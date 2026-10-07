«Билайн бизнес» возглавил рейтинг крупнейших pLTE-проектов по технологической зрелости

CNewsMarket подготовил первый российский рейтинг крупнейших проектов частных сетей связи (pLTE)*. «Билайн бизнес» возглавил топ операторов, реализовавших подобные проекты.

При оценке технологичности проектов учитывались основные задачи, которые они решают: покрытие связью большой территории, обеспечение необходимых показателей отказоустойчивости, гарантия требований к безопасности и изоляции передачи данных, роуминг, а также обеспечение связи в сложных радиоусловиях. Кроме того, во внимание принимался набор интегрированных индустриальных сервисов, таких как push-to-talk**, телеметрия, мобильные рабочие места, видеонаблюдение и видеоаналитика, AR/VR***, удаленное управление техникой, автономный транспорт и носимые устройства.

В рейтинге отмечены проекты «билайн бизнес» для двух крупных заказчиков в горнодобывающей отрасли. Первый — сеть private LTE для компании «Полюс» на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае. Построенная на самом крупном в стране карьере сеть покрывает крупнейшее золотодобывающее предприятие России и обеспечивает связь для более чем 400 карьерных машин. Отличительной особенностью проекта является интеграция реализованных решений с уже существовавшей на предприятии инфраструктурой связи для резервирования.

Второй проект реализован для «Полиметалла» на месторождении Ведугинское в Красноярском крае. Здесь «билайн бизнес» развернул сеть «под ключ»: стационарные и мобильные базовые станции, которые корректируют покрытие по мере углубления карьера, а также обеспечил инфраструктуру для стабильной работы системы диспетчеризации горных работ АСД «Полина». Отметим, в июле 2026 года этот проект «билайн бизнес» стал победителем конкурса «Трансформация» в номинации «Лучший проект года с применением Private LTE по цифровизации в добывающей отрасли».

Создатели рейтинга отметили, что сильной стороной проектов оператора стал широкий набор сервисов и функций, работающих поверх pLTE: профессиональная связь, диспетчеризация, видеонаблюдение и видеоаналитика, мониторинг оборудования, позиционирование и взаимодействие с производственной техникой.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Лидерство в первом рейтинге CNewsMarket — это признание нашего системного подхода. Мы смотрим на private LTE не как на телеком-инфраструктуру, а как на кровеносную систему цифрового предприятия. Сегодня инфраструктура связи — это не только качество работы, но и базис для развития ИИ, создания «цифровых двойников», работы с большими данными для предиктивной аналитики, функционирования беспилотного транспорта и развития автономного производства. Мы стоим на пороге качественного сдвига: заводы и карьеры будущего станут автономными экосистемами, где человек из оператора превращается в стратега. Наша задача — построить этот фундамент сегодня, чтобы завтра российская промышленность могла разворачивать любые цифровые сценарии».

*pLTE (Private LTE) — это выделенная частная сеть связи на базе стандарта LTE (Long Term Evolution), которая развёртывается на территории конкретной организации. В отличие от публичных сетей операторов, pLTE изолирована от них, все её элементы находятся в закрытом контуре и используются исключительно в интересах предприятия.

**PTT (англ. Push-to-talk, дословно — «Нажми, чтобы говорить») — полудуплексный стандарт голосовой связи с двусторонним радиоинтерфейсом и возможностью передачи сигнала одновременно только в одном направлении.

***AR/VR (Augmented Reality, что переводится как «дополненная реальность») – это технология, которая накладывает цифровые элементы (3D-модели, анимацию, текст, звуки) на реальный мир в режиме реального времени. VR (Virtual Reality) — это технология, которая полностью погружает пользователя в искусственно созданное цифровое пространство, имитирующее реальный или вымышленный мир. С помощью специальных устройств человек ощущает себя находящимся внутри этого мира и может взаимодействовать с ним почти как с реальным.

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