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МТС запускает решения для обеспечения связью труднодоступных и малонаселенных территорий Прикамья

МТС объявляет о выводе на телекоммуникационный рынок России быстровозводимой многофункциональной опоры, способной обеспечить мобильной связью удаленные и малонаселенные территории, где отсутствует возможность подключения к электросетям. Эти решения могут применяться и в Пермском крае, в том числе на северных территориях региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многофункциональная опора МФО-15 высотой 15 метров, оснащенная климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором, может работать вдоль автотрасс и железных дорог, в местах добычи полезных ископаемых и природных ресурсов, строительных и промысловых работ, возле временных вахтовых поселков, а также для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в промышленности. Опора собирается за три часа силами трех человек и краном автоманипулятором. Дизель-генератор на одной заправке топливом обеспечивает работу базовой станции без внешнего электроснабжения в течение 12 дней. После дозаправки цикл повторяется.

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Кроме того, к началу 2027 г. МТС планирует поставить в регионы России первые 10 аэромобильных комплексов связи (АМКС) на базе летательных аппаратов, предназначенных для оперативного развертывания мобильной связи на малонаселенных и удаленных территориях. АМКС способен оперативно развернуть мобильную связь LTE/5G в местах ее отсутствия для проведения массовых мероприятий, сельскохозяйственных работ, экологического мониторинга, поисково-спасательных операций, ликвидации последствий ЧС. Решение также может использоваться для организации выделенных корпоративных сетей Private LTE/5G в отраслях с производственными площадками в труднодоступных районах.

«Пермский край — это регион с огромными расстояниями и разнообразным рельефом, где обеспечение связью требует нестандартных подходов. Так, например, на севере Прикамья преобладает более суровый климат и сложная местность, а развитие традиционной инфраструктуры связи всегда требует особого внимания и времени. Мы постоянно ищем технологии, которые позволяют дотянуться до самых сложных участков — будь то удаленные поселки, промысловые территории, лесозаготовительные участки или туристические маршруты. Новые автономные решения МТС дают нам возможность быстро разворачивать связь там, где прокладка кабеля или подключение к электросетям занимают в лучшем случае месяцы. Это важный шаг в развитии инфраструктуры Прикамья, и мы продолжим работать над тем, чтобы жители даже самых отдаленных уголков края оставались на связи», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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