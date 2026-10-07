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В МФТИ предложили определять координаты по сигналам сотовой сети

Исследователи Московского физико-технологического института разработали новый подход к определению координат движущегося объекта – человека или наземного транспорта. Технология работает по уровню сигналов сети мобильной связи с предсказанием, что позволяет получать данные непрерывно. Метод опирается на стандартные измерения мобильного терминала и показывает принципиальную возможность навигации без спутников. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Большинство современных навигационных систем определяет положение объекта по спутниковым сигналам. Этот подход эффективен на открытом пространстве, но в плотной городской застройке, внутри зданий или в промышленных зонах сигналы спутниковых навигационных систем могут быть ослаблены или отсутствовать.

Ученые МФТИ предложили подход, который в перспективе может дополнить или заменить спутниковую навигацию. Его суть – в использовании стандартных измерений смартфона, таких как уровень сигнала от базовых станций. Телефон или модем измеряет его постоянно, он непрерывно взаимодействует с наземной инфраструктурой операторов связи – ищет доступных операторов, выбирает соту, синхронизируется с ней и измеряет характеристики сигнала. Эти данные можно использовать для позиционирования.

«Мобильный терминал непрерывно измеряет параметры сигнала от базовых станций – это стандартная функция, которая работает независимо от доступности спутниковых сигналов. Мы провели длительные экспериментальные исследования при движении модема на автомобиле и показали, что этих измерений достаточно, чтобы построить модель распространения радиоволн и определить координаты объекта с точностью от 3 до 20 метров, что сопоставимо с результатами спутниковых навигационных систем даже без установленной SIM-карты. Фактически мы используем уже существующую инфраструктуру сетей связи как навигационную», – сказал директор научно-исследовательского центра компонентов мобильной связи и технологий их производства МФТИ Григорий Серегин.

Ключевой параметр в работе – RSRP (Reference Signal Received Power), мощность принимаемого опорного сигнала вышки сотовой связи. В отличие от показателей, характеризующих качество радиоканала, она непосредственно связана с уровнем принимаемого сигнала и поэтому может использоваться для построения модели распространения радиоволн. Именно этот параметр выбран в качестве исходных данных для вычисления координат.

Поскольку уровень сигнала зависит не только от расстояния до передатчика, но и от характеристик конкретной вышки и условий распространения, для каждого источника сигнала выполняется калибровка: строится индивидуальная модель ослабления и оценивается характерная погрешность измерений.

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«Во время работы терминал одновременно получает значения RSRP от нескольких неподвижных источников с известными координатами. Алгоритм сравнивает их с расчетной моделью и с помощью математических методов определяет наиболее вероятное положение объекта. При этом алгоритм способен автоматически снижать влияние на данные аномальных измерений и нестабильных источников», – сказала генеральный директор «МФТИ Телеком» Екатерина Юнева.

Подход объединяет получение информации от сотовой сети, анализ параметров радиосигнала и вычисление координат объекта в режиме реального времени. Работа показывает, что стандартные измерения мобильного терминала можно использовать как основу для задач позиционирования, и создает базу для развития альтернативных навигационных технологий на существующей инфраструктуре сетей связи. В перспективе подход можно использовать для определения местонахождения людей и различных видов наземного транспорта: железнодорожного транспорта, грузовых автомобилей на дальних маршрутах, беспилотного грузового транспорта, а также карьерной и другой грузовой техники на горнодобывающих предприятиях.

На данном этапе обсуждается опытное внедрение программно-аппаратной платформы для проверки ее работы в промышленных условиях.

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