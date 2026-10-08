Гендиректор «МегаФона» назвал преимущества российских базовых станций

Российские производители базовых станций быстро сокращают технологический разрыв с китайскими вендорами, а сами китайские решения сегодня, по оценке «МегаФона», уже превосходят оборудование европейских производителей, заявил генеральный директор компании Хачатур Помбухчан на пленарной сессии форума «Цифровые решения» в Москве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По его словам, наиболее системно среди российских производителей развивается Yadro. Так, одна из первых отечественных базовых станций была запущена МегаФоном в Нижнем Новгороде. Позднее оборудование протестировали в сети 5G в Екатеринбурге. Перед масштабированием решения проходят несколько этапов: лабораторные испытания, тестирование и опытно-коммерческую эксплуатацию, перечислил гендиректор.

«Пока есть несколько проблем. Одна из них — это зрелость оборудования. То есть то, насколько оно качественно и насколько может конкурировать с тем оборудованием, которое уже стоит на сети», — сказал Помбухчан.

При этом, по его словам, отечественные производители оперативно повышают характеристики своих решений «и догоняют по техническим параметрам китайских коллег, которые уже опережают европейских».

Отдельным ограничением остается стоимость российского оборудования, добавил гендиректор. Помбухчан связал ее в том числе с масштабом рынка: глобальные производители могут распределять многомиллиардные затраты на исследования и разработку между рынками сотен стран, тогда как отечественные компании работают в значительно меньшем масштабе. «С ценой есть проблемы, но мы понимаем, что невозможно, работая на страну с населением 140 млн человек, предоставлять те же цены, как у вендора для всего земного шара», — сказал он.