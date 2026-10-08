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«МегаФон» и «Бюро 1440» впервые в России показали гибридную связь через низкоорбитальные спутники

Мобильный оператор «МегаФон» и аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») провели первый тест гибридной связи через российскую низкоорбитальную группировку, наземный радиодоступ обеспечила базовая станция Yadro. Компании продемонстрировали технологию на форуме «Цифровые решения» в Москве, запустив прямой эфир из Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженерные команды обеспечили сквозную передачу данных на высокой скорости от абонентского устройства через отечественную базовую станцию и спутниковый канал без прокладки наземной транспортной линии. Прямой эфир из сибирской тайги до площадки видеоконференции в Москве позволил участникам форума «Цифровые решения» оценить в работе синергию космической и наземной инфраструктуры в реальном времени в действующей сети.

В основе уникального решения — интеграция спутниковой системы «Бюро 1440» с мобильной сетью «МегаФона». Впервые в России спутниковый терминал обеспечил передачу данных между удаленной площадкой и ядром сети оператора через низкоорбитальную группировку, а базовая станция Yadro — радиодоступ для абонентских устройств. Такая схема позволяет развивать мобильное покрытие высокоскоростной связью, кратно увеличивать объем данных в любой локации — от удаленных промышленных объектов и экспедиций до зон чрезвычайных ситуаций.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Гибридная связь на действующей инфраструктуре — это принципиально новая для российского телеком-рынка технология, которая стала логичным продолжением нашей стратегии развития: еще в 2024 г. «МегаФон» первым в отрасли подписал контракт с «Бюро 1440», а затем первым разработал и презентовал собственный спутниковый комплекс для оперативного развертывания сетей 4G и 5G. Гибридная архитектура открывает для мобильного оператора новые горизонты развития сети, позволяя нам рассматривать дополнительные каналы как приоритетное направление для освоения территорий, где традиционная наземная инфраструктура отсутствует», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

«Сегодня мы продемонстрировали результат совместной работы инженерных команд. За этим прямым включением — путь от создания собственных технологий до их интеграции в единую систему связи. Для России с ее масштабами и географией это имеет стратегическое значение: наземно-космическая инфраструктура на базе низкоорбитальной группировки открывает новые возможности развития высокоскоростной связи там, где строительство наземных сетей затруднено. Мы показали инженерную основу следующего этапа развития российского телекома — гибридной связи — а также способность наших компаний создавать это будущее уже сегодня», — сказал генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

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