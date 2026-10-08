МТС включила 5G в Архангельске

МТС запустила 5G в Архангельске. Компания открыла доступ к сети 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц сразу в нескольких районах города, охватив значимые для горожан локации и промышленные площадки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть 5G МТС в Архангельске уже доступна на главных транспортных артериях и в общественных пространствах в районе Троицкого проспекта, улиц Гайдара и Воскресенской. Покрытие также охватывает деловые и торговые объекты Ломоносовского округа, спальный квартал по улице Калинина в поселке 3 лесозавода, а также районы Варавино-Фактории и Маймаксы, включая жилые массивы.

«Включение Архангельска в число первых городов страны, где запущена сеть 5G, — это знаковое событие и мощный импульс для технологического развития всей Архангельской области. Развертывание этого стандарта связи именно здесь, на Севере, создает опережающий технологический задел для запуска сервисов умного города, интернета вещей и продвинутых облачных решений, необходимых для модернизации местной экономики и бизнеса», — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

МТС начала поэтапное развертывание 5G на частотах LTE 2100 МГц в зонах максимальной активности абонентов на принципе технологической нейтральности. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам запускать сеть 5G частотах, выделенных под 4G, и на уже имеющемся оборудовании. С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 г. В ближайшее время сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 млн человек, далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет.