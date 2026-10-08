CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

В «МегаФоне» рассказали, почему отказываются от части контрактов с виртуальными операторами

«МегаФон» нередко отказывается от участия в торгах за предоставление инфраструктуры виртуальным операторам, заявил генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан. Его словам, это связано с тем, что в компании считают неправильным правильным снижать стоимость собственных сетевых ресурсов до минимального уровня. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По его словам, виртуальные операторы часто создаются банками или цифровыми платформами, которые «являются по сути покупателями и продавцами трафика». «Я говорю больше частью о банках. Это основные на сегодняшний день MVNO-операторы, которые ведут к разрушению телеком-рынка, предоставляя услуги связи бесплатно. То ценообразование, которое на сегодня могут делать виртуальные операторы, существенно занижает выручку, которую они получают через дотации связи от дополнительных и профильных бизнесов», — сказал он.

Помбухчан считает, «что давать дешево виртуальным операторам трафик, означает в будущем рисовать себе дополнительные проблемы и отсутствие инвестиций на перестройку системы, на расширение инфраструктуры, на ее модернизацию». «Нужна достаточно жесткая регуляторика, которая разведет роли и ответственности двух игроков в рынке: виртуальных операторов и реальных инфраструктурных операторов, которые инвестируют миллиарды долларов в технологический суверенитет связи в государстве», — сказал он.

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы
Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти меняют правила. Онлайн-сервисы не будут проходить жесткий отбор, чтобы стать официальной цифровой платформой

Иски на четверть миллиарда выкатили знаменитому российскому производителю спецсредств связи для Минобороны

Европа обложит спецналогом Apple, Google и Facebook и других американских ИТ-гигантов

Под угрозой крупнейшая инвестиция Google в Европе. Финские власти остановили стройку двух ЦОДов

Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 миллиардов. Зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность

Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще