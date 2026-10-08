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В России назвали регионы-лидеры по активности в ИИ

На форуме «Цифровые решения» прошло награждение победителей рейтинга «Индекс активности регионов в ИИ», который в этом году был представлен в третий раз и стал самостоятельным проектом в рамках премии Билайна AI Awards. Лидерами по проникновению и развитию искусственного интеллекта в 2026 году стали Республика Татарстан, Новосибирская, Московская, Нижегородская и Томская области.

Методологию Индекса разработали и реализовали команды Билайн AI, Научно-образовательного центра «Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта» Томского государственного университета и экспертно-аналитической компании «Киберия». В рамках рейтинга регионы оценивают по пяти критериям — это образовательная активность, вклад в развитие науки, спрос на рынке труда, интерес к сфере ИИ и присутствие в инфополе в контексте ИИ. Рейтинг формируется искусственным интеллектом: он помогает объективно обработать данные, выявить тренды и минимизировать субъективность.

В 2026 году победителями стали:


  • в номинации «Образовательная активность» — Республика Татарстан;
  • «Наука и исследования» — Новосибирская область;
  • «Активность в инфополе» — Московская область;
  • «Активность на рынке труда» — Нижегородская область;
  • «Территория интереса к ИИ» — Томская область.


За особый вклад в развитие ИИ были отмечены Москва и Санкт-Петербург, которые по всем критериям показали максимальные значения.

В итоговый рейтинг вошли 85 регионов, при этом 62 из них обнаружили поисковый интерес к теме ИИ выше среднероссийского уровня. Объем научных публикаций по тематике ИИ за год вырос на 91,9%, а количество размещенных вакансий по ИИ увеличилось на 160%.

В 2026 году «Индекс активности регионов в ИИ» был представлен в третий раз. Методика анализа постоянно совершенствуется: так, объем исследуемых публикаций в СМИ и соцмедиа год к году сократился на 86% за счет жесткой фильтрации генеративного спама и пересмотра источников. Всё это позволяет получать более точные и адекватные данные.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Билайн давно и уверенно двигается по пути трансформации из традиционного оператора связи в доверенного проводника и инфраструктурного гаранта безопасности в мире автономных ИИ-систем. Искусственный интеллект перестал быть технологией завтрашнего дня, границы между человеком и машиной размываются, и мы хотим использовать многолетний опыт и возможности в том числе для упорядочивания ИИ-среды. В этом мы видим залог успешного развития и технологического лидерства России, которое в первую очередь измеряется силой ее регионов. В таком свете "Индекс активности регионов в ИИ" представляется своевременной и важной инициативой».

Николай Слепнев, заместитель Губернатора Томской области, руководитель Представительства Томской области при Правительстве Российской Федерации:

«Томская область стабильно входит в топ-3 субъектов РФ по инновационному развитию и научно-техническому потенциалу. А по официальным данным на 2026 год, Томская область обгоняет по интересу к сервисам искусственного интеллекта даже Москву и Санкт-Петербург. Всё дело в том, что каждый пятый житель Томска — студент, и это создает самую высокую в стране плотность технологически подкованной, открытой к инновациям аудитории. Так что наше участие в подобных инициативах закономерно. Мы особенно рады в этом направлении сотрудничать с Билайном — и как с флагманом развития технологий ИИ в России, и как с поставщиком рабочих мест и интересных задач для талантливой молодежи, которую мы растим прямо сейчас».

Изучить полный аналитический отчет о развитии ИИ в регионах России можно на сайте Индекса.

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