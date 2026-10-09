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Билайн представил на «Цифровых решениях» новых ИИ-агентов для бизнеса и государства

На форуме «Цифровые решения» Билайн представил новых ИИ-агентов и продемонстрировал прикладные сценарии их использования для бизнеса и государственного сектора. Решения работают на единой технологической платформе, которая позволяет внедрять ИИ-помощников для разных задач — от поиска по корпоративным знаниям, подготовки документов и аналитики до обработки обращений, работы с внутренними системами и специализированных отраслевых процессов.

На стенде Билайн показал агента, который может использоваться МФЦ, решения для поддержки регистрации бизнеса и проверки документов при сделках с недвижимостью, сценарий для бронирования и учёта перевозок, а также агента для работы с и агента-аналитика. ИИ-агент поддержки регистрации бизнеса анализирует данные и готовит предварительную основу для решения инспектора, а также помогает консультировать налогоплательщиков. Агент для регистрации сделок проверяет комплектность документов, извлекает данные из сканов и PDF, сверяет сведения с реестровыми записями и формирует предварительное заключение для регистратора.

Отдельное направление — ИИ-инструменты для работы с «1С» и корпоративной аналитикой. Агент может получать данные и выполнять отдельные операции в «1С» по запросу пользователя, а агент-аналитик — принимать вопросы на естественном языке, уточнять параметры, обращаться к базам данных и возвращать результат в виде таблицы, графика или отчёта.

В основе решений — единая технологическая платформа для работы с корпоративными знаниями, документами и подключёнными внутренними системами. Помимо специализированных агентов, она поддерживает сценарии цифровой памяти компании, создания документов, экспертных исследований, ассистента сотрудника и корпоративного секретаря, а также кастомные решения под задачи заказчика. Платформа позволяет ИИ работать с несколькими источниками информации, выполнять многошаговые задачи в рамках прав доступа пользователя и формировать ответы со ссылками на первоисточники.

По данным Билайна, в отдельных реализованных проектах с ИИ-агентами среднее время ответа составляло 4–5 секунд, снижение нагрузки на сотрудников, постоянно работающих со знаниями, — 20–40%, а точность ответов по корпоративным базам знаний превышала 95%.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Корпоративный ИИ выходит за рамки отдельных экспериментов и становится частью реальных бизнес-процессов. Следующий шаг — создать условия, при которых компании смогут системно использовать его в ежедневной работе. Для этого ИИ должен безопасно работать с корпоративными знаниями и данными и быть встроен в существующую ИТ-среду».

Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам Билайна:

«Платформенный подход позволяет не создавать каждый ИИ-сценарий с нуля. Общие компоненты можно использовать повторно, а агента — настраивать под конкретный процесс. В результате компания быстрее переходит от идеи к рабочему сценарию и может развивать новые решения на уже созданной технологической основе».

Платформа может разворачиваться в инфраструктуре заказчика или частном облаке. При локальном размещении корпоративные данные остаются внутри защищённого контура компании. Решение включено в реестр российского ПО. Результаты работы ПО носят вспомогательный характер. Окончательное решение по задаче принимается специалистом.

Подробнее об ИИ-решениях Билайна для корпоративного бизнеса — на сайте.

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