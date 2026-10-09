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«МегаФон» добавил скорости Заволге

Несколько тысяч ярославцев, проживающих в современных кварталах Заволжского района Ярославля, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 45 Мбит⁄с. Специалисты «МегаФона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE . Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании улучшили качество услуг связи на улицах Папанина, Энергетиков и Заволжской. На действующие базовые станции связисты установили дополнительное оборудование, работающее в нескольких диапазонах. Это позволило увеличить скорость интернета и расширить зону покрытия 4G, а также увеличить ёмкость сети, чтобы ещё больше абонентов одновременно смогли выходить в интернет.

«Чтобы в зонах с высокой плотностью трафика мобильный интернет работал без зависаний, техническая служба компании увеличивает пропускную способность сети как за счёт строительства новых объектов связи, так и благодаря модернизации существующих. Мы усилили сеть в Заволжском районе именно там, где она напрямую влияет на комфорт людей: во дворах, парке и рядом с социальными объектами. Для жителей Заволги это означает более стабильный интернет и уверенную связь каждый», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

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В зону цифровых улучшений вошли новые многоэтажные дома, аптеки, столовые и кафе, продуктовые и хозяйственные магазины, пункты выдачи заказов маркетплейсов. Жители высоток уже оценили комфорт: трафик в начале октября здесь вырос на 14% по сравнению с летними месяцами.

Высокие скорости интернета и надежное покрытие сети дают возможность абонентам, проживающим в спальных микрорайонах, пользоваться технологией VoLTE — передачей голоса по сетям LTE. Технология обеспечивает мгновенное соединение, четче передает голос собеседника, минимизируя воздействие посторонних шумов, и позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

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