«МегаФон» обеспечил покрытие жителям села в заполярье ЯНАО

«МегаФон» установил телеком-оборудование в самом северном населенном пункте Пуровского района ЯНАО — селе Самбург. В результате более 2 тыс. человек получили доступ к быстрому мобильному интернету в смартфонах и более качественной голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая базовая станция стала первой для «МегаФона» в этом селе за полярным кругом. Теперь местных жителями и вахтовикам доступны современные цифровые сервисы без зависаний и долгой загрузки.

Максимальная скорость передачи данных может достигать 60 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы посмотреть любимый сериал на онлайн-платформах, оперативно загрузить приложение на смартфон или пообщаться с близкими в мессенджерах.

«Самбург — это самая северная и отдаленная точка Пуровского района. Качественная и бесперебойная связь здесь важна для обеспечения безопасности местных жителей и их комфортной связи с близкими. Теперь более 2 тыс. человек могут получать госуслуги онлайн, работать и обучаться удаленно, а также интегрировать нейросети в свою жизнь», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

Также на территории Самбурга стали доступны услуги еще одного оператора — Yota.

В 2026 г. специалисты «МегаФона» модернизировали сеть в небольших населенных пунктах региона: Яр-Сале, Салемале, Панаевске и Белоярске.