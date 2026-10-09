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«МегаФон» улучшил голосовую связь в старинном селе Ивановской области

Благодаря строительству новых телеком-объектов в старинном селе XVI века на 15% увеличилась зона покрытия. Также для улучшения качества голосовых услуг на сети была внедрена технология передачи речи Voice LTE, антифродовые решения по блокировке мошеннических вызовов и различные VoiceTech-cервисы с использованием искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование в Писцово работает в нескольких частотных диапазонах, что дает широкий радиус сигнала, хорошее проникновение в закрытые помещения и отличное качество звука. Новый уровень комфорта в голосовых услугах уже оценили более трех тысяч местных жителей, а также путешественники, которые приезжают посмотреть древние храмы и местные музеи.

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«Доступность цифровых услуг напрямую зависит от надежности базовой инфраструктуры. Модернизация сети в Шуйском, Вичугском, Южском, Кинешемском и Лежневском районах позволила нам значительно улучшить качество голосового трафика в сельской местности. Стабильная связь гарантирует, что местные жители всегда смогут оставаться в контакте с близкими и оперативно решать повседневные вопросы. При этом особое внимание мы уделяем старшему поколению — для многих из них классический голосовой вызов до сих пор остается основным и самым надежным каналом коммуникации», — сказал Иван Бувальцев, директор «МегаФона» в Ивановской области.

Ежедневно в сети оператора в малых населённых пунктах абоненты проговаривают около миллиона минут. Этот объем голосового трафика можно сравнить с прослушиванием 260 тысяч музыкальных треков. Большинство вызовов проходит в пределах России, а в зарубежные страны жители Ивановской области чаще всего звонят собеседникам из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

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