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«МегаФон» улучшил покрытие на федеральных автодорогах в Псковской области

Объем мобильного трафика в смартфонах водителей и пассажиров на участках автотрасс Р-23 «Псков» и А‑122 «Великие Луки – Невель» в Псковском регионе с начала осени вырос на 10%. Это стало возможным благодаря модернизации существующих базовых станций в поселениях вдоль федеральных автодорог — устойчивое интернет-соединение стало доступно как путешествующим, так и местным жителям. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры МегаФона запустили сеть LTE на дополнительной частоте 800 МГц на инфраструктурных объектах в малых населённых пунктах Соловьи, Гораи и Ширнево. Это позволило обеспечить стабильным интернет-сигналом как путешествующих по трассе Р‑23 «Псков», так и жителей близлежащих сёл и деревень, где средний объём передачи данных после проведённых работ уже достигает 1,5 тысяч Гбайт в месяц.

Также связисты улучшили покрытие вдоль федеральной автодороги А‑122, которая связывает между собой Вологодскую, Новгородскую и Псковскую области. Их жители вместе с псковичами, петербуржцами и москвичами формируют 80% дорожного трафика на маршруте. Базовые станции, расположенные в деревнях Купуй, Валуевское, Насва, Перелегино, Юхово и Мартьяново, получили поддержку технологии LTE в низкочастотном диапазоне, что повысило ёмкость сети и скорость интернета. В результате всего за месяц объём передаваемого трафика в этих населённых пунктах увеличился почти на 25%.

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«Через Псковскую область проходит несколько федеральных и региональных автодорог. Мы улучшаем телеком‑инфраструктуру вдоль них, чтобы обеспечить удобство и комфорт для наших клиентов, которые активно пользуются услугами связи в пути. Востребованность этих улучшений подтверждается объёмом передачи данных на пересечении транспортных потоков из Москвы, Санкт‑Петербурга и Пскова. Так, в деревне Гораи наши абоненты ежемесячно скачивают в среднем более 3 тыс. Гбайт, что сравнимо потреблением трафика в небольшом городе с населением десять тысяч человек», — сказал Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.

Кроме местных жителей, основной костяк транспортного потока среди клиентов «МегаФона» составляют автолюбители из Москвы, Твери и Смоленска: на их долю пришлось более 53% интернет-трафика. В пятерку лидеров также входят петербуржцы и новгородцы.

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