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«МегаФон» ускорил интернет на территории новой краевой больницы Камчатки

Пациенты и медицинский персонал краевой больницы им. А.С. Лукашевского в поселке Крутобереговом на Камчатке получили доступ к стабильному 4G. Инженеры «МегаФона» установили телеком-оборудование для улучшения качества мобильной связи на территории нового лечебного комплекса и обеспечили интернет-скорость до 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый больничный городок стал самым масштабным социальным объектом на Камчатке. На его территории размещены современный лечебно-диагностический центр с оборудованием последнего поколения и палатный корпус.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Ранее связь в новой краевой больнице обеспечивали соседние базовые станции. Строительство специализированной инфраструктуры позволило обеспечить устойчивый сигнал внутри корпусов и на прилегающей территории. Помимо этого, емкости теперь достаточно, чтобы врачи и пациенты могли комфортно пользоваться мобильной связью и звонить по технологии VoLTE.

«Высокая пропускная способность телеком-сети необходима для работы современного лечебного корпуса. Стабильная связь помогает быстрее решать организационные вопросы, персоналу проще обмениваться данными, поддерживать коммуникацию с пациентами. Качественный 4G в новом больничном городке — это важное условие комфортного лечения, которое позволяет пациентам оставаться на связи с близкими, пользоваться цифровыми сервисами, в свободное время читать онлайн или смотреть любимые фильмы», — отметила директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.

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