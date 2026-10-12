«Ростелеком» завершил разработку высокоскоростной DWDM-системы «Булат»: оборудование включено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России

DWDM-ситема «Булат» включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России по коду «Оборудование цифровых волоконно-оптических транспортных систем со спектральным разделением каналов (DWDM/OTN)». Включение в реестр подтверждает соответствие установленным Правительством России требованиям к российской промышленной продукции не только в части локализации производства и выполнения технологических операций на территории России, но и в части применения отечественной активной компонентной базы. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) — комплекс волоконно-оптических систем передачи данных, использующих технологию уплотнения для одновременной передачи множества информационных каналов по паре оптических волокон на разных длинах волн.

Разработка компании «Булат» учитывает специфику российского рынка магистрального оборудования, ключевое отличие которой — большие расстояния, в том числе, между центрами обработки данных. Иными словами, DWDM-система «Булат» спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать максимальную эффективность именно в условиях географии России и существующей кабельной инфраструктуры.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «DWDM позволяет строить высокопроизводительные опорные сети между городами, дата-центрами и узлами связи. Это "артерии" цифровой экономики. Решение о разработке DWDM-системы было принято задолго до ухода иностранных поставщиков с российского рынка, но именно их уход стал триггером, который ускорил процесс создания высокопроизводительного оборудования DWDM. С этой задачей мы справились, и текущие тесты это подтверждают».

Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «С компанией "Булат" у нас заключен форвардный контракт на поставку DWDM-систем. Фактически "Ростелеком" выступает гарантом стабильного сбыта, что позволяет планировать загрузку мощностей предприятия-изготовителя на месяцы или годы вперед, инвестировать в расширение производственных линий, не рискуя остаться без заказов. Для нас это возможность получить оборудование с фиксированной ценой и сроками поставки. То, что уже сейчас мы можем устанавливать DWDM-системы собственного производства на нашу сетевую инфраструктуру и предлагать это оборудование другим операторам связи — лучшее доказательство эффективности выбранной модели взаимодействия. Сам факт производства такого оборудования в России — это важный шаг к технологическому суверенитету страны».

Андрей Прищемихин, директор Ростовского опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО: «Оптическая инфраструктура — это фундамент цифровизации всей страны, и для “Ростелекома” это направление остается абсолютным приоритетом. Юг России с его активным развитием бизнеса и территорий и связанным с этим ростом потребления цифровых сервисов требует колоссальных сетевых мощностей. Новая DWDM-система “Булат” значительно упрощает этот процесс: благодаря высокой плотности компоновки и интеллектуальным архитектурным решениям, мы кратно увеличим пропускную способность существующих линий, не прибегая к масштабным и затратным работам по прокладке кабеля. Это не просто технологическое обновление, а инструмент, который позволяет нам строить более гибкие, устойчивые и эффективные сети, оперативно реагируя на запросы бизнеса, государства и жителей наших регионов».

Сейчас оборудование находится в стадии опытной эксплуатации: тесты проводятся как в лабораториях, так и на действующих сетях операторов. Производство развернуто на двух площадках — основное на заводе «РТТ» «Ростелекома» в Санкт-Петербурге и дополнительное — на мощностях компании-партнера.

Для DWDM «Булат» впервые в России произведен один из технологически наиболее сложных элементов аппаратной платформы — 16-слойная печатная плата шестого класса точности, что позволило не только повысить плотность компоновки элементов, но и обеспечить необходимые характеристики целостности сигнала, электромагнитной совместимости и отвода тепла. Создание такой платы демонстрирует то, что российская электронная промышленность освоила выпуск компонентов высочайшей сложности, которые раньше были доступны только зарубежным производителям.

Сергей Болонистов, технический директор компании «Булат»: «Мы намеренно сделали систему открытой. Она совместима с оборудованием любых других поставщиков — как на аппаратном, так и на программном уровне. Никаких "привязок" к одному производителю для заказчика не возникает. Интеграция возможна в уже построенные сети, при этом у нас нет ограничений по производственным мощностям: мы способны оперативно наращивать выпуск под реальные запросы рынка. Чем больше игроков будет предлагать совместимые решения, тем здоровее будет конкуренция, выше качество и доступность технологии для операторов».

Технология DWDM позволяет передавать десятки оптических каналов через одну пару оптических волокон, что дает возможность наращивать пропускную способность сети используя существующую кабельную инфраструктуру без прокладки дополнительных линий связи.

Система DWDM разработки компании «Булат» представляет собой связку программного обеспечения и оборудования DWDM — модульной платформы, состоящей из шасси (корпуса) и набора сменных карт. Особенность платформы заключается в возможности разделения слотов на полуслоты для увеличения плотности портов, наличии кросс-коммутации по backplane (объединительной карте), и полностью универсальных карт.

Благодаря применению системы DWDM для значительного увеличения пропускной способности оператору достаточно установить на существующей линии связи новый передатчик и настроить его на новую длину волны. Система заменяет десятки отдельных пар оптических волокон, существенно снижая капитальные и операционные затраты операторов.

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Технические характеристики: Оборудование поддерживает скорость передачи до 200 Гбит/с и до 96 оптических каналов. В состав шасси входят стандартные усилители EDFA, рамановские усилители, перестраиваемые и фиксированные мультиплексоры/демультиплексоры и карты формирования сигнала. Линейные скорости варьируются от 10 до 200 Гбит/с. В настоящее время ведется разработка карт нового поколения с линейными скоростями до 400–800 Гбит/с — выход опытных образцов запланирован на 2027 г.