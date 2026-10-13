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МТС разогнала LTE на ключевой промышленной магистрали Ульяновска

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на улице Промышленная в Ульяновске, которая связывает производственные предприятия и жилые районы города. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета для автомобилистов и горожан выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону улучшенного покрытия сети МТС вошли не только жилые дома, но и промышленные компании по производству литейного оборудования и автозапчастей, а также проектные и строительные организации. Технические работы МТС позволили разгрузить существующую инфраструктуру 4G и расширить покрытие. Теперь местные жители и бизнес смогут пользоваться стабильной связью и мобильным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с.

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Также МТС нарастила LTE-мощности в Железнодорожном, Заволжском, Ленинском районах города. Наиболее масштабные работы прошли в Засвияжском районе, самом крупном районе, где проживают более 220 тыс. человек, что составляет 35% от всего населения города. Новое телеком-оборудование установлено на проспектах Авиастроителей, 50-летия ВЛКСМ, Созидателей, улицах Рылеева, Карбышева, Самарская, Пушкарева и другие. Новые скорости охватывают социальные, спортивные и медицинские учреждения, школы, детские сады, жилые дома, торговые центры, туристические достопримечательности.

«Наши специалисты реализуют масштабный проект по усилению сети МТС в Ульяновской области. Новые скорости приходят как в населенные пункты в области, так и на улицы столицы. Благодаря развитию сети жители и гости нашего региона уже могут пользоваться всеми необходимыми приложениями и сервисами, в том числе технологией VoLTE с быстрым дозвоном и чистым звуком», – сказал директор МТС в Ульяновской области Артем Ладьянов.

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