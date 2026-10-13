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T2 обеспечил связью скоростную трамвайную сеть Санкт-Петербурга

T2, российский оператор мобильной связи, подключил к своей сети современные трамваи на юге Санкт-Петербурга «Славянка». Оператор интегрировал SIM-карты для телематического оборудования транспорта, что позволяет обеспечить стабильную работу цифровых сервисов в трамваях модели 71-932 «Невский», курсирующих по линии. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

SIM-карты T2 размещены в специализированных терминалах на каждом из 22 вагонов, закупленных в рамках концессионного проекта, ежедневно работающих на маршруте №2 (от конечной остановки на Балканской площади до улицы Валдайской в поселке Шушары). Связь T2 обеспечивает непрерывную передачу технических параметров транспортного средства, возможность бесконтактной оплаты проезда с помощью банковской карты или смартфона, видеонаблюдение в салоне и устойчивую голосовую связь через служебные устройства.

T2 расширяет сотрудничество в сферах B2B и M2M и развивает телеком-решения для транспортной отрасли. В мае 2025 г. между оператором и Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга было подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию совместных проектов по развитию современной коммуникационной инфраструктуры в сфере городского транспорта. Партнерство с трамвайной линией «Славянка» – первый совместный M2M-проект компаний в Санкт-Петербурге.

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Сергей Балковой, директор по продуктам корпоративного рынка в Т2, отметил: «В конечном счете технологии должны делать повседневные процессы удобнее для людей. Когда цифровые сервисы работают надежно, привычные задачи становятся проще, от оплаты проезда до взаимодействия с городской инфраструктурой. За тем, чтобы эти возможности работали стабильно, стоит слаженная партнерская работа. Мы стремимся развивать такие коллаборации и участвовать в реализации перспективных проектов, которые помогают создавать современную городскую инфраструктуру».

Дмитрий Панкратов, генеральный директор компании-концессионера проекта «Славянка», сказал: «Мы рады, что такой надежный партнер как T2 обеспечивает связью нашу трамвайную линию. Для нас принципиально важно, чтобы пассажиры чувствовали себя в «Славянке» так же комфортно и безопасно, как в любом другом современном виде транспорта. Стабильная работа телематики, бесконтактная оплата и видеонаблюдение – не просто удобства, а базовые стандарты, которые мы закладывали в проект с самого начала. Уверен, что совместно с T2 мы сможем масштабировать этот опыт и на будущих этапах развития линии».

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