«Пилар» довела количество башен почти до 39 тысяч

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, построил более 3 тыс. антенно-мачтовых сооружений за три квартала 2026 г. Таким образом, «Пилар» увеличил общее количество башен в эксплуатации до 38,8 тыс. и укрепил позиции на рынке инфраоператоров. Больше всего сооружений построено в Сибири, на Урале и в южных регионах страны.

«Пилар» подвела итоги трех кварталов 2026 г. С января компания ввела в эксплуатацию более 3,3 тыс. антенно-мачтовых сооружений. По результатам объемного строительства общее количество башен в парке инфраоператора выросло до 38,8 тыс. Масштабные проекты по расширению сохраняют «Пилар» на первом месте по числу АМС на рынке российских инфраструктурных операторов.

Лидер по количеству новой инфраструктуры – Сибирь, масштабная застройка коснулась крупных городов, автодорог и малых населенных пунктов. Следом идут южные регионы, Урал и Дальний Восток. Все работы проходили с участием работников собственного строительно-монтажного управления – бригад, созданных специально для работ на АМС.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара», сказал: «Масштаб и географическое разнообразие страны – наша главная точка роста и конкурентная сила. Еще более трех тысяч локаций подключены к современным сетям связи. Мобильная связь помогает поддерживать контакт, получать важную информацию и быть в безопасности. «Пилар» готов принимать вызовы и обеспечивать своей инфраструктурой территории при любых климатических условиях. Впереди большие планы по расширению парка АМС в стране».