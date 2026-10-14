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«Пилар» довела количество башен почти до 39 тысяч

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, построил более 3 тыс. антенно-мачтовых сооружений за три квартала 2026 г. Таким образом, «Пилар» увеличил общее количество башен в эксплуатации до 38,8 тыс. и укрепил позиции на рынке инфраоператоров. Больше всего сооружений построено в Сибири, на Урале и в южных регионах страны.

«Пилар» подвела итоги трех кварталов 2026 г. С января компания ввела в эксплуатацию более 3,3 тыс. антенно-мачтовых сооружений. По результатам объемного строительства общее количество башен в парке инфраоператора выросло до 38,8 тыс. Масштабные проекты по расширению сохраняют «Пилар» на первом месте по числу АМС на рынке российских инфраструктурных операторов.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Лидер по количеству новой инфраструктуры – Сибирь, масштабная застройка коснулась крупных городов, автодорог и малых населенных пунктов. Следом идут южные регионы, Урал и Дальний Восток. Все работы проходили с участием работников собственного строительно-монтажного управления – бригад, созданных специально для работ на АМС.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара», сказал: «Масштаб и географическое разнообразие страны – наша главная точка роста и конкурентная сила. Еще более трех тысяч локаций подключены к современным сетям связи. Мобильная связь помогает поддерживать контакт, получать важную информацию и быть в безопасности. «Пилар» готов принимать вызовы и обеспечивать своей инфраструктурой территории при любых климатических условиях. Впереди большие планы по расширению парка АМС в стране».

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