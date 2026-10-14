Технологии МТС перевели заботу о пожилых на цифровой уровень

МТС реализовала комплексный проект по цифровизации пансионата для пожилых «Невская дубровка» во Всеволожском районе Ленинградской области. Интеллектуальная система включает решения для контроля и управления доступом на территорию, телефонию и Wi-Fi. Технологии упростят быт постояльцев центра и повысят контроль безопасности в учреждении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инфраструктурную основу проекта составляют современные телекоммуникационные и инженерные решения. Специалисты МТС внедрили в пансионате телефонию, систему контроля и управления доступом (СКУД). Она включает турникеты-триподы на входе и специальные замки со считывателями для персонала. СКУД решает еще одну задачу — автоматический учет рабочего времени персонала. Это позволяет объективно отслеживать присутствие сотрудников на рабочих местах, оптимизировать графики и обеспечивать достаточное количество персонала для комфортного пребывания постояльцев. Точный учет снижает административную нагрузку и помогает руководству принимать решения на основе данных, а не отчетов вручную.

На территории комплекса начала работать сеть широкополосного доступа (скорость до 95 Мбит/с) и Wi-Fi. Интернет и голосовая связь доступны во всем пансионате, включая ресепшен и номера. Пожилые постояльцы смогут круглосуточно оставаться на связи с сотрудниками, родными и пользоваться всеми цифровыми сервисами.

«У МТС большой опыт в цифровой трансформации промышленных, сельских и логистических предприятий Ленинградской области. В этом проекте мы переносим передовые решения в сферу социального обеспечения. Мы стремимся создать комфортные условия для постояльцев пансионата, обеспечивая не только безопасность в комплексе, но и современные технологии для улучшения качества жизни. Наша цель — создать среду, где цифровые инструменты работают на благо человека: системы оперативной связи помогают эффективно поддерживать пожилых, особенно тех, кто нуждается в постоянном медицинском контроле и поддержке», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

«Мы делаем ставку на современные цифровые решения — и не ради моды, а ради реальной ежедневной поддержки тех, кто в ней особенно нуждается. Сейчас эту систему существенно усилили решения от МТС. Они не просто добавляют удобства, а становятся важным элементом безопасности и качества ухода. Связь, контроль доступа и отслеживание перемещений — все это снижает стресс и для постояльцев, и для персонала, а главное, делает помощь по-настоящему быстрой. Это не просто технологии, а реальное развитие оздоровительного комплекса при пансионате», — отметила заместитель генерального директора по развитию пансионата «Невская дубровка» Юлия Куликова.

Будущее развитие пансионата — статус лечебно-профилактического частного учреждения (ЛПЧУ). Это позволит оказывать медицинскую помощь, проводить профилактику, реабилитацию и медико-социальные услуги. В дальнейшем МТС планирует реализовать концепцию «умного отеля» в комплексе, чтобы автоматизировать оплату услуг в комплексе.