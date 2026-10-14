Застройщики и туристические агентства вернулись к SMS-продвижению — Т2

Российский оператор мобильной связи, проанализировал динамику использования SMS-рассылок столичными компаниями в 2026 г. Эксперты компании изучили, в каких отраслях предприниматели стали активнее обращаться к этому инструменту для продвижения и решения прикладных задач. Самую заметную динамику в использовании SMS-рассылок показали сферы недвижимости и туризма – годовой прирост в 8 раз и 3 раза соответственно. Обращение к таргетингу обусловлено более рациональным подходом бизнесов к расходам на рекламу. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 отмечает возрождение интереса малого и среднего бизнеса к SMS-рассылкам на фоне развития технологий таргетированной рекламы. Наиболее заметную динамику показала сфера недвижимости: в 2026 г. количество отправленных сообщений увеличилось почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В условиях высокой конкуренции за покупателей застройщики стремятся рациональнее расходовать рекламные бюджеты и сокращать нецелевые контакты. В этом помогают технологии таргетинга на основе больших данных, которые позволяют выбирать аудиторию для рассылок с учетом обезличенных сведений о ее интересах, социально-демографических и других характеристиках.

Второе место заняли туристические агентства: количество отправленных SMS увеличилось в 3,3 раза. Для этой отрасли особенно важна скорость коммуникации, поскольку стоимость поездок и доступность предложений могут быстро меняться. Привлекать внимание к горящим турам и акциям с ограниченным сроком действия помогает высокая открываемость SMS. По внутренним данным Т2, сообщения читают от 82% до 98% получателей, причем каждый третий – в течение первой минуты после получения.

В тройку лидеров вошло здравоохранение: количество отправленных SMS увеличилось в 2,8 раза. При продвижении медицинских услуг особую роль играет геотаргетинг: с его помощью клиники обращаются к потенциальным пациентам с учетом их места проживания или работы.

Т2 также отметил использование SMS-рассылок при поиске и найме сотрудников. Количество сообщений, связанных с подбором персонала, увеличилось почти в 2 раза. HR-таргетинг позволяет работодателям выходить за пределы традиционных площадок с вакансиями и обращаться напрямую к потенциальным кандидатам, подбирая аудиторию по профессиональным интересам и признакам активного поиска работы.

Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона «Москва» Т2: «В эпоху информационного шума задача охватить как можно больше людей уже не работает. На первый план выходит качество контакта. И здесь должны совпасть сразу несколько факторов: уместность коммуникации, ее содержание и время получения сообщения. Без этого даже самая точная настройка аудитории не принесет результата. И важно не останавливаться на одной кампании: SMS-маркетинг – это не разовая массовая рассылка, а постоянная работа с гипотезами, сегментами аудитории и аналитикой. Следуя такому подходу, каждая компания сможет найти наиболее эффективные для себя способы взаимодействия с клиентами».