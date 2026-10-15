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«МегаФон» в Пензенской области ускорил интернет для жителей Сердобского района

Новые скорости мобильного интернета стали доступны сразу в нескольких населенных пунктах на юге Пензенской области. Дополнительное телеком-оборудование в этой части региона запустила техническая служба «МегаФона». Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Работы охватили отдельные кварталы административного центра Сердобск, села Куракино и Рощино с населением более тысячи человек, а также более компактные Кирово, Байку и Соколку. Чтобы обеспечить здесь широкое покрытие и оптимальную емкость сети, инженеры задействовали несколько диапазонов частот. Сейчас новое оборудование позволяет загружать мобильные данные на скорости до 250 Мбит/с.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

«Технические решения для каждой отдельной локации подобраны с учетом ландшафта и нагрузки на сеть. Только в Сердобске в зоне внимания наших специалистов оказались и частный сектор в окрестностях улицы Степана Разина, и более оживленные районы города со спортивными, учебными, торговыми учреждениями, как, например, улица Макарова. Потребность в этом высока: одному абоненту здесь в среднем нужно 22 ГБ интернет-трафика в месяц», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Введенные базовые станции — лишь часть программы по усилению покрытия в Сердобском районе. Ранее оператор провел масштабный тюнинг сети в Сердобске и благодаря оптимизации радиопараметров увеличил скорость мобильного интернета на территории города на 40%.

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