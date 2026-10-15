МТС обеспечит связью труднодоступные и малонаселенные территории Камчатки

МТС представила решение для обеспечения связью в труднодоступных районах — быстровозводимую автономную опору, способную работать там, где нет электросетей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многофункциональная опора МФО-15 собирается за три часа силами трех человек и крана-манипулятора. 15-метровая базовая станция оснащена литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором, поэтому может работать до 12 дней на одной заправке без внешнего электроснабжения. Опору можно установить вдоль автотрасс, в местах добычи полезных ископаемых, возле вахтовых поселков, а также для частных сетей Private LTE/5G на промышленных объектах.

Также к началу 2027 г. МТС планирует поставить в регионы России первые 10 аэромобильных комплексов связи (АМКС) на базе привязных гексакоптеров. Комплекс обеспечивает покрытие LTE/5G в радиусе 10–15 км с высоты 100–200 метров — независимо от рельефа. АМКС пригодится для массовых мероприятий, сельхозработ, экологического мониторинга, поисково-спасательных операций и ликвидации последствий ЧС.

«Операторы с помощью стандартных базовых станций не всегда могут в сжатые сроки обеспечить покрытие там, где это действительно необходимо. Это и удаленные промышленные объекты, сезонные производства, вахтовые городки, места рыбодобычи в сезон путины. Оперативное развертывание связи особенно актуально во время поисково-спасательных операций, а также во время культурно-массовых или спортивных событий, проходящих в Камчатском крае. Наши технологичные решения - аэромобильный комплекс и быстровозводимая опора – разработаны как раз для таких сценариев», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Комплекс перевозится на автомобиле или прицепе, а базовая станция LTE/5G подвешивается на привязной гексакоптер.