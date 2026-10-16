«Эн+» модернизировала ЛВС гидроэлектростанций совместно с Cloud X

Команда Cloud X завершила масштабную часть проекта по модернизации сетевой инфраструктуры и повышению киберустойчивости на 4 объектах гидроэнергетики «Эн+». Был произведен полный цикл работ — от аудита и проектирования до пусконаладки, миграции и внедрения механизмов строгого контроля доступа, включая микро и макросегментацию сети, перевод пользователей в защищённый домен Active Directory и внедрение стандарта 802.1X. В настоящий момент проект продолжает развиваться. Об этом CNews сообщил представитель Cloud X.

Ключевой задачей проекта стала перестройка архитектуры безопасности с учётом специфики критической инфраструктуры: разделения ИТ и ОТ сред, минимизации рисков горизонтального перемещения злоумышленников и обеспечения непрерывности технологических процессов. Особое внимание уделялось соответствию требованиям по защите критической информационной инфраструктуры (КИИ) и возможности прозрачного прохождения внешних аудитов.

В рамках проекта специалисты Cloud X провели комплексный аудит существующей сетевой архитектуры, выявили «слепые зоны» в мониторинге и риски, связанные с совмещением корпоративного и технологического трафика. На базе полученных данных была спроектирована новая сегментированная архитектура с чёткими политиками межсегментного взаимодействия и схемами аутентификации конечных устройств.

Практическая реализация включала проведение ПМИ и ПНР на территориально распределённых площадках, поэтапную миграцию пользователей и систем в защищённый домен AD, а также внедрение механизмов контроля доступа на портах. Все работы выполнялись с обязательным планом отката и поэтапным переключением, чтобы исключить влияние на работу АСУ ТП и другие технологические системы.

Важной особенностью проекта стала интеграция требований отказоустойчивости и резервирования на всех уровнях: от каналов связи до сценариев автоматического переключения и мониторинга событий безопасности. Это позволило сохранить стабильность технологических процессов даже в момент активной миграции и перенастройки политик.

Архитектура решения позволила усилить модель информационной безопасности: принципы сегментации, контроля доступа и мониторинга были адаптированы под новую инфраструктуру и масштабированы на все распределённые площадки. Внедрение dot1x обеспечило привязку устройств к конкретным сегментам и исключило возможность несанкционированных подключений, а микросегментация дала точный контроль над допустимым трафиком между зонами.

По итогам проекта удалось существенно снизить риски несанкционированного доступа и горизонтального перемещения в сети, повысить прозрачность трафика и упростить отчётность для регуляторов. Централизованное управление учётными записями в защищённом домене AD сократило трудозатраты на администрирование и снизило вероятность ошибок при настройке прав.