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МТС обновила сеть в уральском «крае 40 озер»

МТС обновила сеть на севере Челябинской области. Установка дополнительного телеком-оборудования в Кыштыме позволила увеличить скорость мобильного интернета в городе более чем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Местные жители и путешественники смогут с комфортом пользоваться привычными сервисами технологического лидера МТС в Кыштыме, а также в популярных туристических местах и вблизи многочисленных водоемов: Ново-Кыштымского, Верхне-Кыштымского и Нижне-Кыштымского водохранилищ, Дехановского пруда и озер среди которых Темное, Анабаш и Сазоново, благодаря которым город стал известен как «край 40 озер» и «Уральская Венеция».

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Быстрый стабильный LTE-интернет МТС позволит оставаться всегда на связи и пользоваться и технологией VoLTE. Она обеспечивает высокое качество звука и возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом.

«МТС последовательно развивает сеть по всей Челябинской области – не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, в том числе востребованных у туристов. Для нас важно, чтобы качественная мобильная связь была доступна всем южноуральцам независимо от того, где они живут. Например, в этом году мы уже модернизировали сеть в Сатке, Златоусте и Миассе, точечно добавили мощности инфраструктуре в южных районах нашей области. И мы продолжим работы по взятому курсу на улучшение связи в городах и селах, природных достопримечательностях и рекреационных локациях Южного Урала», – отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

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