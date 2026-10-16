«Ростелеком» запустил 5G в столице Свердловской области

Абонентам мобильной связи «Ростелекома» в семи городах-миллионниках — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Челябинске, Красноярске и Перми — стала доступна сеть пятого поколения (5G). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Мобильная связь от «Ростелекома» была запущена в октябре 2016 г. Активная абонентская база постоянно увеличивается, только за последний год она прибавила 12%. Увеличивается и потребление контента абонентами — за последние пять лет ежегодные объемы интернет-трафика выросли более чем в два раза.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Появление в России сети 5G — долгожданное событие как для участников рынка, так и для абонентов. Мы гордимся тем, что можем предложить клиентам связь пятого поколения, качественно новые скорости и клиентский опыт. Продолжим делать новейшие технологии доступными для абонентов мобильной связи по всей стране».

За 10 лет абонентам мобильной связи стали доступны и такие технологии, как VoWiFi (Voice over Wi-Fi, звонки по Wi-Fi), VoLTE (Voice over LTE, голос по LTE), eSIM, а также другие дополнительные услуги.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Екатеринбург — город с сильной промышленностью и развитым ИТ-сектором. Многие цифровые решения уже работают на наших предприятиях, и запуск 5G — это следующий шаг в их развитии. Новая сеть рассчитана на большее количество подключенных устройств и более стабильную работу в местах с высокой нагрузкой. Мы строим ее с учетом требований кибербезопасности и будем расширять покрытие постепенно, по мере готовности инфраструктуры».

С 2025 г. расширен список услуг для безопасности абонентов. На мобильном интернете автоматически действует защита от фишинга, работают определение звонящего, блокировка спама и мошеннических звонков, защита от взлома «Госуслуг». В 2026 г. были представлены комплексные подписки: «Защита для ребенка» для детей и «Для спокойствия» для всех активных пользователей, включающие все необходимые инструменты для кибербезопасности.

Мобильная связь «Ростелекома» доступна как по пакетным предложениям, включающим домашний интернет, онлайн-кинотеатр Wink и видеонаблюдение, так и в качестве самостоятельной услуги.