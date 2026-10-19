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Аналитики назвали популярные смартфоны у жителей Северной Осетии

В 2026 г. жители Северной Осетии предпочитают практичные модели гаджетов с необходимым набором характеристик в среднем ценовом диапазоне. При этом в сегменте кнопочных телефонов наиболее популярны российские бренды, сообщают аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывают большие данные оператора, в целом абоненты из Северной Осетии все чаще переходят на современные функциональные девайсы. Доля владельцев смартфонов в регионе за год увеличилась еще на 11% и составила 68%. Рейтинг востребованных брендов возглавляет корейский Samsung. Вторую строчку занимает Xiaomi, на третьем месте — Huawei. Всего для звонков и выхода в интернет в регионе используют более 200 брендов смартфонов.

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Если говорить о конкретных моделях, чаще всего жителя Северной Осетии можно встретить с Xiaomi Redmi 9A. На второй и третьей позиции — realme Note 50 и Apple iPhone 14. Среди кнопочных телефонов лидируют аппараты российского и китайского производства: зачастую клиенты оператора звонят по BQ 3595 Elegant, Fontel FP200 и Philips Xenium E207.

«Сейчас легко найти достойный гаджет во всех ценовых категориях, обратившись в интернет-магазин или зайдя в торговый центр. Для удобства жителей и гостей региона мы постоянно расширяем свою сеть, выбирая как места с высокой проходимостью в центре городов, так и формат магазинов у дома. За последние месяцы салоны «МегаФона» и Yota открылись во Владикавказе, а также в двух селах Пригородного района — Михайловском и Октябрьском», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

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