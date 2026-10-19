CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Россияне назвали условия, при которых снова начнут доверять звонкам бизнеса

Обязательная маркировка номеров изменила отношение россиян к звонкам компаний. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса облачных коммуникаций «Новофон». Так, 45% опрошенных готовы чаще брать трубку, если на вызове есть маркировка. Еще 18% считают немаркированные звонки возможным признаком мошенничества. Об этом CNews сообщили представители «Новофона».

Опрос проведен в августе 2026 г., в нем приняли участие 1600 человек — мужчины и женщины из разных регионов России.

Кризис доверия к коммуникации сформировался на фоне высокой активности злоумышленников. Каждый пятый респондент сообщил, что за последние два-три года число мошеннических звонков выросло настолько, что ему звонят практически ежедневно. Еще 23% сталкиваются с такими вызовами два-три раза в неделю, а 8% рассказали о ежедневных звонка аферистов пожилым родственникам.

По этой причине недоверие к неизвестным вызовам стало привычкой. Половина россиян не пытается проверить, кому принадлежит незнакомый номер, и просто игнорирует звонки. Среди тех, кто все же отвечает, 23% задают контрольные вопросы, ответ на которые, по их мнению, может знать только настоящий сотрудник компании. Еще 20% ориентируются на косвенные признаки: фоновые звуки или качество связи собеседника, а 25% стараются самостоятельно перезвонить на официальный номер и проверить информацию.

Наиболее востребованной мерой для повышения доверия к звонкам компаний оказалось предварительное уведомление: 38% россиян хотели бы получать СМС или сообщение в мессенджере, еще 18% — уведомление в приложении или личном кабинете. Также 28% считают важным, чтобы при входящем звонке отображалось название компании, а 18% хотели бы получать персонализированное подтверждение — например, сообщение о том, что им звонит конкретный менеджер компании. При этом почти четверть участников (23%) исследования не смогли назвать действие, которое изменило бы их отношение: они одинаково настороженно воспринимают звонки от организаций при любых условиях.

Россияне считают, что ответственность за возвращение доверия не должна лежать только на бизнесе. Решать проблему, по их мнению, должны в первую очередь операторы связи: 43% опрошенных ждут от них технических мер защиты. Еще 25% рассчитывают на государство и более строгие законы и регулирование, а 15% считают, что нужны совместные действия операторов, компаний, государства и самих пользователей.

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы
Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

Радикальные меры в отношении мошенников сами по себе не воспринимаются как эффективный способ вернуть доверие к телефонным звонкам. Лишь 10% респондентов считают принципиальным немедленно блокировать номер, распознанный как мошеннический, а гарантия того, что злоумышленника найдут и накажут, важна лишь 5% опрошенных. Единая государственная база проверенных номеров бизнеса заинтересовала также 5% респондентов. Идея денежного вознаграждения за обнаружение мошенника не получила поддержки вовсе.

«Маркировка звонков позволяет клиенту узнать название компании еще до ответа на звонок. Для россиян это гарантия того, что номер официальный и ему можно доверять. Однако одного названия организации на экране недостаточно: людям важно заранее понимать цель обращения и иметь возможность проверить ее. Поэтому маркировку стоит дополнять предварительным уведомлением в СМС, приложении или мессенджере. К тому же таким образом у клиента будет больше напоминаний, чтобы самостоятельно перезвонить компании в удобное время», — сказали эксперты «Новофона».

Исследование показывает, что телефонные звонки могут стать более эффективным каналом общения бизнеса с клиентами. Чем меньше неизвестности для человека, тем выше вероятность, что он ответит, и тем ниже риск, что добросовестный бизнес смогут спутать с мошенническими схемами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Впервые с начала блокировок число российских пользователей WhatsApp рвануло вверх. Telegram не отстает

Центробанк и коммерческие банки России начали охоту за продавцами криптовалюты

Из-за борьбы с мошенниками может отключаться бортовое оборудование самолетов

Уходит в отставку вице-премьер Григоренко, курирующий ИТ. Его место займет замминистра финансов

В России выросли скорости заблокированного мобильного интернета. Помог внезапный 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще