CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил связь для дачников Колыванского района

Мобильный интернет скоростью до 96 Мбит/с получили дачники Новосибирской области. «МегаФон» установил телеком-оборудование на территории садовых обществ в Колыванском районе, за счет которого удалось усилить сигнал и оптимизировать работу ближайших объектов связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции в СНТ «Вилана» и «Ежевичка» построены с учетом сезонных нагрузок, цифровых потребностей дачников и местных жителей. В летний период, когда население садовых поселков значительно возрастает, новая инфраструктура позволит равномерно распределить трафик, чтобы исключить перегрузку сети. Для владельцев участков это означает комфортный отдых, стабильность в работе «умных» систем дома, возможность полноценного использования всех преимуществ цифровой жизни вдали от города.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Улучшения также почувствовали владельцы участков в товариществах «Аква», «Заря», «Серегино», «Конструктор 2», «Рыбачий» и других соседних локациях. Абоненты могут пользоваться услугами связи на качественно новом уровне: работать удаленно, совершать видеозвонки, а также оперативно решать бытовые вопросы через цифровые сервисы.

«Сейчас идет активная пора подготовки дач к зимнему периоду, на участках еще кипит работа. Между тем, многие горожане проводят зиму в загородных домах. Общества круглый год обеспечены электричеством, дороги регулярно чистят, продолжает курсировать общественный транспорт. «МегаФон» также обеспечивает дачников надежной связью вне зависимости от времени года. Специалисты компании отметили, что максимальные скорости мобильного интернета по новым базовым станциям составляют от 89 до 96 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Впервые с начала блокировок число российских пользователей WhatsApp рвануло вверх. Telegram не отстает

Центробанк и коммерческие банки России начали охоту за продавцами криптовалюты

Из-за борьбы с мошенниками может отключаться бортовое оборудование самолетов

Уходит в отставку вице-премьер Григоренко, курирующий ИТ. Его место займет замминистра финансов

В России выросли скорости заблокированного мобильного интернета. Помог внезапный 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще