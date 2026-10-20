МТС расширила покрытие в Саргатском районе Омской области

МТС сообщает о расширении LTE-покрытия в Омской области. Компания впервые обеспечила голосовой связью и скоростным мобильным интернетом село Нижнеиртышское Саргатского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Порядка 1300 сельских жителей с помощью качественного мобильного интернета МТС получили доступ к необходимым государственным, социальным и образовательным сервисам через мобильные приложения. Новая базовая станция в Нижнеиртышском также помогла обеспечить голосовое и LTE-покрытие на участке автомобильной дороги регионального значения дороги Омск-Тара, которая проходит вблизи села.

«Быстрый мобильный интернет давно стал необходимым условием комфортной повседневной жизни и эффективной работы как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Поэтому мы планомерно развиваем и обновляем сетевую инфраструктуру в Омской области, уделяя особое внимание ее участкам у крупных автомобильных дорог, как это было в Нижнеиртышском. Мы рассчитываем, что качество нашей связи получит высокую оценку как от автомобилистов, так и от местных жителей, и оправдает их ожидания», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.