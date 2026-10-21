«Кит-системс» масштабировал сетевую инфраструктуру в Коломенского завода

Системный интегратор «Кит-системс» объявил о завершении очередного этапа модернизации корпоративной сети Коломенского завода – одного из крупнейших российских предприятий транспортного машиностроения, входящего в группу ТМХ.

Задача проекта – унификация, стандартизация и масштабирование структурированной кабельной системы (СКС), служащей основой работы производственного комплекса, локальных вычислительных сетей, телефонии и систем жизнеобеспечения предприятия. Определяющими факторами выбора подрядной организации стали оптимальное сочетание стоимости проекта с опытом интегратора в реализации аналогичных решений, в том числе для предприятий группы ТМХ, а также наличие у инженеров и инсталляторов «Кит-системс» лицензий, сертификатов и допусков, необходимых для выполнения работ.

Инженеры «Кит-системс» изучили требования заказчика к решению, тщательно обследовали заводские помещения, изучив особенности здания, планировку, и существующие коммуникации. На основе полученных данных была определена концепция СКС, предусматривающая резерв по пропускной способности и количеству кабельных трасс для дальнейшего развития системы в соответствии с растущими требованиями бизнеса.

Заказчик предоставил команде интегратора техническое задание, включающее схемы магистральных линий и последних миль, спецификации оборудования, планы размещения телекоммуникационных шкафов, и другую информацию, необходимую для создания и обслуживания кабеленесущих систем. Затем выполнен комплекс работ по монтажу кабеленесущих систем, прокладке медных и оптических линий связи, подключению и настройке конфигураций коммутационного оборудования, а также пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания. Использование при монтаже имеющихся на объекте заказчика кабельных трасс позволило сократить сроки и бюджет проекта.

Проект развивается в полном соответствии с контрактными условиями по объемам и срокам. Работы выполняются в соответствии с ГОСТ 53246-2008, устанавливающем правила для разработки и эксплуатации систем передачи данных и описывающем требования к сетям передачи данных. По завершению очередного этапа работ проведены испытания решения на соответствие современным стандартам построения и защиты сетей.

«Промышленные предприятия предъявляют крайне высокие требования к СКС, поскольку от качества ее проектирования, монтажа и используемых при этом материалов напрямую зависит стабильность производственных и технологических процессов, – отметил Евгений Шляпкин, технический директор «Кит-системс». – Решение, созданное в результате модернизации сетевой инфраструктуры Коломенского завода, стало универсальной технической базой для передачи данных, голоса, видео, сигналов различных датчиков с высокой пропускной способностью и надежностью. Проект реализован в соответствии с отраслевыми стандартами к сетевым инфраструктурам промышленных предприятий, а используемое в составе СКС оборудование соответствует международным техническим и эксплуатационным стандартам».