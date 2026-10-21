CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком
|

МТС испытала цифровое решение для координации спасателей на Полярном Урале

ПАО «МТС» реализовала пилотный проект по оснащению аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа («Ямалспас») системой выделенной цифровой радиосвязи, которая позволяет сокращать время поисковых операций в суровых условиях Арктики с нескольких суток до нескольких часов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поисково-спасательную систему развернули в природном парке «Ингилор» - точке притяжения туристов, который уникален своим арктическим ландшафтом, древними геологическими объектами и крупнейшим в мире питомником овцебыков. Техническое решение включает в себя спутниковое носимое оборудование и цифровые рации DMR, которые обеспечивают связь спасателей с диспетчерским центром в условиях отсутствия сигналов сетей операторов связи, в том числе в горной местности и тундре Крайнего Севера с перепадами высот. В случае увеличения площади поисково-спасательных работ применяются мобильные ретрансляторы, которые обеспечивают полное покрытие радиосвязью для оперативного взаимодействия группы «Ямалспаса».

Цифровое решение МТС позволяет автоматически передавать геолокацию спасателей и путешественников, в режиме онлайн фиксировать переговоры спасательной группы, также просматривать историю перемещений всех членов команды. В случае внештатной ситуации, благодаря помехозащитному устройству, сигналы бедствия осуществляются с высоким качеством звука, чтобы была возможность прослушать детали происходящего и вызвать дополнительные группы. Система позволяет развернуть сеть Wi-Fi для звонков в мессенджерах. Передача данных идет по выделенному каналу связи, в труднодоступных местах скорость достигает 15 Мбит/сек.

«С развитием внутреннего туризма Ямал привлекает большое количество путешественников из разных регионов страны. Помимо знакомства с национальной кухней и традициями кочевых народов Севера туристы зачастую отправляются в природный парк «Ингилор», чтобы порыбачить, увидеть жемчужину Полярного УралаЛедник романтиков на южном склоне горного массива Рай-Из, Нефритовую долину, овцебыков на Кордоне Морозова, а также запечатлеть северное сияние. Для удобства туристов ранее мы расширили покрытие LTE в начале маршрута по горному Заполярью, а сейчас наши цифровые решения могут своевременно помочь, например, при восхождении на гору в условиях плохой видимости, низких температур, а главное - сделать путешествия более безопасными», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Россия готовит к производству БПЛА с характеристиками крылатых ракет

Власти назвали виды телекомоборудования, на которые будет введен техсбор

Российские власти ищут в Индии фабрики для выпуска российских чипов

Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2026

Veon потратил $207 миллионов на покупку постсоветского сотового оператора

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще