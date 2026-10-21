Россияне стали почти в два раза чаще общаться через СМС

Голосовая связь и СМС стали более востребованными у россиян в 2026 г. За девять месяцев 2026 г. объем голосового трафика в сети «МегаФона» увеличился на 27% год к году, а количество исходящих СМС выросло на 84%. Наиболее заметную динамику среди технологий передачи голоса показали звонки через Wi-Fi. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За январь–сентябрь 2026 г. объем голосового трафика по технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi) увеличился на 72% относительно аналогичного периода прошлого года. Она позволяет совершать обычные телефонные звонки через Wi-Fi-сети. Одновременно растет и объем голосового трафика через VoLTE (Voice over LTE): за девять месяцев показатель увеличился на 30%. Технология обеспечивает высокое качество звука, а также позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом через сеть 4G.

Также пользователи стали чаще отправлять СМС. Так, за январь–август 2026 г. среднемесячное число их пользователей выросло почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом на одного пользователя теперь приходится около 18 исходящих сообщений в месяц против 12 годом ранее.

«За девять месяцев голосовой трафик в нашей сети вырос на 27%, и такая динамика создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Для сохранения высокого качества связи и стабильного сигнала мы продолжаем модернизировать сеть, регулярно расширяя ее емкость. Мы продолжаем развивать современные технологии передачи голоса, в том числе VoWiFi, чтобы абоненты могли всегда оставаться на связи со своими близкими», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.