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В Черновке заработал 4G «МегаФона»

Жители села Черновка Амурской области теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» со средней скоростью до 30 Мбит/с. Оператор запустил в поселении сеть 4G, что позволило абонентам комфортно использовать цифровые сервисы. Ранее выход в Сеть для местных жителей был возможен только благодаря LTE-сигналу из соседнего населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Устойчивая мобильная связь в Черновке поддерживается несколькими диапазонами частот. Низкочастотные создают стабильное покрытие как на сельских улицах, так и внутри домов. Высокочастотные гарантируют высокую пропускную способность сети и дают возможность быстро загружать видео, работать с облачными сервисами и отправлять объемные файлы в мессенджерах.

Абоненты в Черновке активно используют мобильный интернет в повседневной жизни. Активность подтверждается статистикой: в сентябре на одного пользователя в среднем приходилось около 60 гигабайт трафика. Через село проходит автодорога до города космонавтовЦиолковского, поэтому здесь часто подключаются к сети транзитные путешественники из других регионов страны. Чаще всего в Сеть выходят абоненты из Якутии, Забайкалья, Хабаровска, Тюмени и Алтайского края.

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«Наши инженеры улучшили связь для жителей Черновки, что позволило им более комфортно пользоваться современными онлайн-сервисами. В этом году мы выполнили модернизацию телеком-сети еще в нескольких северных населенных пунктах области: перевели на оптоволокно и обеспечили быстрый интернет в поселке Лесной и в поселке Береговой, где живут тысячи работников золотодобывающей отрасли. Теперь у жителей этих отдаленных точек есть стабильная связь для работы и жизни», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Мы много говорим про цифровые сервисы — порталы, онлайн-услуги, мессенджеры, чат-боты. Но любой сервис работает только тогда, когда у человека есть качественный интернет. Поэтому мы развиваем качественную связь повсеместно, не только в центральных городах. Черновка — как раз такой пример, запустили LTE, и у людей появилась возможность пользоваться всеми нашими же разработками в любой точке села», — сказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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