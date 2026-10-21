Защита от ботнетов становится задачей самого оператора

Источником ботнет-атак являются абонентские устройства внутри сетей операторов связи и их количество растет, поэтому провайдерам нужны собственные средства защиты. Компания VAS Experts представила соответствующую разработку. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Больше всего от ботнет-атак страдают сами абоненты. У них снижается скорость доступа, а когда операторские IP-адреса попадают в черные списки, часть сервисов становится недоступна. Проблема в домашнем оборудовании, которое нужно либо «лечить», либо заменять. Для оператора это трудоемко и дорого: приходится отправлять специалистов на дом к абонентам и покупать новые устройства.

Решение VAS Experts защищает сеть оператора как от внешних, так и от внутренних угроз. Внутренние угрозы исходят от абонентского оборудования, поэтому защита от них работает в сегментах сети, ближайших к абоненту. Система находит конкретные источники вредоносного трафика, точечно ограничивает его и позволяет уведомить владельца, не затрагивая остальных пользователей. Против внешних DDoS-атак работает другой механизм: система выявляет атаку и применяет правила митигации в вышестоящем канале. Благодаря этому вредоносный трафик блокируется еще до того, как попадает в сеть оператора, и не перегружает его каналы и оборудование.

«Мы не создаем продукт ради продукта. Защиту от DDoS и ботнетов мы предлагаем под задачи, с которыми провайдеры сталкиваются каждый день. Именно поэтому решение представлено в двух вариантах: облачный вариант для небольшого регионального провайдера и локальная установка для оператора с развитой системой аналитики. Дальнейшее развитие решения мы тоже определяем по обратной связи от операторов. Сейчас, например, мы работаем над автоматическим применением мер противодействия и оперативными уведомлениями об атаках», — сказал Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.