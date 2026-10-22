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«Аквариус» выходит на рынок Wi-Fi-оборудования

ГК «Аквариус» объявила о выводе на рынок Wi-Fi-оборудования и программного обеспечения (ПО) для создания решения по построению корпоративных беспроводных сетей передачи данных. Решение включает в себя ПО контроллера беспроводной сети Aquarius Wireless LAN Controller (AQ-WLC) и точки доступа Aquarius серии AQ-W6.

ПО контроллера и точки доступа внесены в соответствующие реестры Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, что подтверждает их российское происхождение и открывает заказчикам доступ к применению на регулируемом рынке.

Линейка точек доступа серии AQ-W6 представлена моделями, работающими в стандартах Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E.

Точки доступа с поддержкой Wi-Fi 6E рассчитаны на объекты с высокой плотностью пользователей — кампусы, конференц-залы, медицинские центры, производственные корпуса. Диапазон 6 ГГц, в отличие от традиционных 2,4 ГГц и 5 ГГц, практически свободен от помех со стороны бытовых устройств, что обеспечивает стабильную работу при большом количестве одновременных подключений.

Совокупная пропускная способность таких точек доступа достигает 8353 Мбит/с, что позволяет работать с потоковым видео сверхвысокой четкости, большими массивами данных и критически важными сервисами.

Точки доступа серии AQ-W6 моделей AQ-W6P201I, AQ-W6P301I, AQ-W6P301E, AQ-W6P301C, AQ-W6PE401I, AQ-W6PE401E, AQ-W6PE401C, AQ-W6PE101I, AQ-W6P101I предназначены для установки в офисных и административных зданиях. Модель AQ-W6O202E в защищенном корпусе класса IP67, сохраняющая работоспособность при перепадах температур, высокой влажности, осадках и запыленности, позволяет строить беспроводную сеть передачи данных на открытых территориях, парковках, складских и логистических комплексах.

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Точки доступа работают под управлением контроллера беспроводной сети AQ-WLC, который обеспечивает централизованное управление всей инфраструктурой: автоматически настраивает радиоканалы и распределяет нагрузку между точками доступа. Контроллер интегрируется с корпоративными системами авторизации, что позволяет использовать единые учетные данные и политики доступа.

Контроллер поддерживает до 5 тыс. точек доступа Aquarius серии AQ-W6 и до 32000 одновременно подключенных клиентских устройств. Его возможности включают современные стандарты безопасности, управление роумингом по стандартам 802.11r/v/k, управление радиоресурсами (Radio Resource Management, RRM), отказоустойчивость 1:1 Hot Standby, а также гибкость настройки и вариативность установки.

«Вывод на рынок Wi-Fi оборудования корпоративного уровня открывает новый этап в развитии телекоммуникационного направления «Аквариуса». Контроллер AQ-WLC и точки доступа серии AQ-W6 позволяют решить задачу любого масштаба — от компактного офиса до производственных площадок. Мы сделали акцент на производительности, отказоустойчивости и эффективности управления. Используя наше решение, заказчики получат беспроводную сеть, которая работает стабильно и не требует компромиссов между масштабом, надежностью и удобством эксплуатации», — сказал Артем Дрожжин, директор бизнес-юнита «Телекоммуникационные решения» компании «Аквариус».

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