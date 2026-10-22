Дачи под Костомукшей вышли на связь: «МегаФон» запустил 4G за городом

Дачники в СНТ «Романтик» под Костомукшей впервые получили стабильную голосовую связь и уверенный 4G-сигнал. «МегаФон» охватил новой сетью садовые участки, установив здесь современное телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Садоводам и огородникам из Костомукши стали доступны привычные цифровые сервисы: в «Романтике» теперь можно общаться по видеосвязи с близкими, переписываться в мессенджерах, смотреть фильмы и сериалы онлайн, а также совершать денежные переводы в приложениях банков и оформлять документы на Госуслугах.

Новая Сеть пригодится и на грядках: в интернете легко найти советы опытных огородников и агрономов о том, как спасти рассаду или собрать богатый урожай. А системы умного дома — датчики, умный полив и видеонаблюдение — возьмут на себя заботу о грядках и присмотр за участком, даже когда хозяева будут далеко.

В зоне покрытия улучшилась также голосовая связь. Если случилась неприятность, стабильнее пройдет вызов пожарных, полиции или скорой помощи. Также здесь стали работать звонки по технологии VoLTE, с которой соединение устанавливается за пару секунд, собеседника слышно без лишних шумов, а интернет не отключается во время разговора.

«В этом году мы уже усилили покрытие в жилых кварталах Костомукши и в промышленной зоне, а также в Вокнаволоке и у Кимасозера. Теперь и в "Романтик” пришел уверенный 4G-сигнал, который сразу стал пользоваться спросом. С момента запуска оборудования абоненты проговорили здесь 387 часов по телефону и прокачали 2,5 Тбайт трафика, чего хватило бы на тысячу фильмов. Эту работу продолжим и в других локациях республики», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелии Михаил Бармотин.

Костомукша — промышленный центр севера Карелии и ее самый молодой город: он появился в 1977 г. как поселок при строительстве горно-обогатительного комбината. Предприятие на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей железорудных окатышей в России.