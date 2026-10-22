Eltex разработал высокопроизводительный коммутатор MES5600-24 для ЦОД и ИИ-инфраструктуры

Российский разработчик и производитель телеком-оборудования Eltex представил новый высокопроизводительный коммутатор MES5600-24 с пропускной способностью до 11,24 Тбит/с. Устройство предназначено для построения IP-фабрик, сетей хранения данных и инфраструктуры современных вычислительных кластеров, в том числе для задач искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Обучение языковых моделей, обработка видео и аналитика требуют быстрого обмена большими объемами данных между вычислительными узлами. При недостаточной пропускной способности сети выполнение таких задач замедляется, а отдельные сервисы могут становиться недоступными. Поэтому при наращивании вычислительных мощностей ЦОД необходимо соответствующее развитие сетевой инфраструктуры.

Для решения этих задач вендор разработал L3-коммутатор MES5600-24 с пропускной способностью до 11,24 Тбит/с. Модель оснащена 24 портами 100G QSFP28, восемью портами 400G QSFP56-DD и двумя интерфейсами 10G SFP+.

Один из основных сценариев применения MES5600-24 – работа на уровне Leaf в IP-фабрике. Серверное оборудование ЦОД подключается к 24 портам 100G, а восемь портов 400G используются для связи с уровнем Spine. Поддержка EVPN/VXLAN позволяет применять коммутатор в IP-фабриках с использованием механизмов Multihoming для построения отказоустойчивой сетевой архитектуры.

Еще один сценарий применения – построение сетей хранения данных на базе Ethernet. В таких инфраструктурах важно эффективно распределять сетевые ресурсы между различными типами трафика и предотвращать потери пакетов при высокой нагрузке. Для этого MES5600-24 поддерживает технологию Data Center Bridging (DCB), которая позволяет гибко управлять трафиком и организовывать передачу данных по Ethernet без потерь.

Сочетание высокой пропускной способности, поддержки EVPN/VXLAN и DCB позволяет использовать коммутатор при построении сетевой инфраструктуры современных кластеров искусственного интеллекта, где требуется интенсивный обмен данными между вычислительными узлами и системами хранения.

Для повышения отказоустойчивости в MES5600-24 предусмотрено резервирование питания по схеме 1+1. Блоки питания и модули вентиляции поддерживают горячую замену, что позволяет обслуживать устройство без его выключения.

Новая модель расширяет линейку высокопроизводительных коммутаторов Eltex для центров обработки данных. MES5600-24 ориентирован на инфраструктуры, где необходимы высокоскоростная передача данных, масштабируемость и отказоустойчивость сетевых соединений. Сейчас новинка доступна для бесплатного тестирования.