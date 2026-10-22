CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Техника
|

Eltex разработал высокопроизводительный коммутатор MES5600-24 для ЦОД и ИИ-инфраструктуры

Российский разработчик и производитель телеком-оборудования Eltex представил новый высокопроизводительный коммутатор MES5600-24 с пропускной способностью до 11,24 Тбит/с. Устройство предназначено для построения IP-фабрик, сетей хранения данных и инфраструктуры современных вычислительных кластеров, в том числе для задач искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Обучение языковых моделей, обработка видео и аналитика требуют быстрого обмена большими объемами данных между вычислительными узлами. При недостаточной пропускной способности сети выполнение таких задач замедляется, а отдельные сервисы могут становиться недоступными. Поэтому при наращивании вычислительных мощностей ЦОД необходимо соответствующее развитие сетевой инфраструктуры.

Для решения этих задач вендор разработал L3-коммутатор MES5600-24 с пропускной способностью до 11,24 Тбит/с. Модель оснащена 24 портами 100G QSFP28, восемью портами 400G QSFP56-DD и двумя интерфейсами 10G SFP+.

elt1.jpg

Eltex

Один из основных сценариев применения MES5600-24 – работа на уровне Leaf в IP-фабрике. Серверное оборудование ЦОД подключается к 24 портам 100G, а восемь портов 400G используются для связи с уровнем Spine. Поддержка EVPN/VXLAN позволяет применять коммутатор в IP-фабриках с использованием механизмов Multihoming для построения отказоустойчивой сетевой архитектуры.

Еще один сценарий применения – построение сетей хранения данных на базе Ethernet. В таких инфраструктурах важно эффективно распределять сетевые ресурсы между различными типами трафика и предотвращать потери пакетов при высокой нагрузке. Для этого MES5600-24 поддерживает технологию Data Center Bridging (DCB), которая позволяет гибко управлять трафиком и организовывать передачу данных по Ethernet без потерь.

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы
Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

Сочетание высокой пропускной способности, поддержки EVPN/VXLAN и DCB позволяет использовать коммутатор при построении сетевой инфраструктуры современных кластеров искусственного интеллекта, где требуется интенсивный обмен данными между вычислительными узлами и системами хранения.

Для повышения отказоустойчивости в MES5600-24 предусмотрено резервирование питания по схеме 1+1. Блоки питания и модули вентиляции поддерживают горячую замену, что позволяет обслуживать устройство без его выключения.

Новая модель расширяет линейку высокопроизводительных коммутаторов Eltex для центров обработки данных. MES5600-24 ориентирован на инфраструктуры, где необходимы высокоскоростная передача данных, масштабируемость и отказоустойчивость сетевых соединений. Сейчас новинка доступна для бесплатного тестирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Украина атаковала российскую телефонную компанию. Есть погибшие

Госсайты отключаются по всему миру из-за «дыры» в PHP. Wikipedia выключила часть систем

Россиян ждет «мобильное раскулачивание». Начинается массовая новая волна блокировок мобильных номеров

Европа против Starlink. Несмотря на угрозы США готовятся новые лицензии и ограничения

Россия готовит к производству БПЛА с характеристиками крылатых ракет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще