Голосовых вызовов в Хабаровском крае стало на треть больше

Абоненты «МегаФона» в Хабаровском крае стали больше разговаривать по телефону. Объем голосового общения в регионе с начала 2026 г. увеличился на 36%. Такие данные озвучили аналитики оператора, изучив обезличенную статистику пользователей за 2025 и 2026 гг. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жители городов и сельской местности в крае демонстрируют схожий уровень активности. Согласно аналитике больших данных, разница в объеме трафика между этими группами абонентов в текущем году составила менее 1%.

Среди городских жителей самые продолжительные разговоры ведут абоненты Хабаровска, на втором месте — Советская Гавань, на третьем — Амурск. В сегменте малых населенных пунктов лидируют удаленные села Аим, Аян и Булгин.

Параллельно с ростом локального трафика хабаровчане увеличили количество звонков в другие регионы страны на 12%. Чаще всего междугородние вызовы направляются в Москву (18%), Санкт-Петербург (13%) и Приморский край (10%). В сегменте международных звонков лидируют Узбекистан и Пакистан.

«Увеличение голосового трафика свидетельствует о том, что абоненты высоко оценивают качество нашей сети и доступность тарифов. Мы продолжаем активно инвестировать в развитие инфраструктуры: с начала года инженеры построили и модернизировали более 100 базовых станций как в крупных городах, так и в удаленных населенных пунктах. Это позволяет нам обеспечивать стабильную связь для всех жителей региона», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.