CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Голосовых вызовов в Хабаровском крае стало на треть больше

Абоненты «МегаФона» в Хабаровском крае стали больше разговаривать по телефону. Объем голосового общения в регионе с начала 2026 г. увеличился на 36%. Такие данные озвучили аналитики оператора, изучив обезличенную статистику пользователей за 2025 и 2026 гг. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жители городов и сельской местности в крае демонстрируют схожий уровень активности. Согласно аналитике больших данных, разница в объеме трафика между этими группами абонентов в текущем году составила менее 1%.

Среди городских жителей самые продолжительные разговоры ведут абоненты Хабаровска, на втором месте — Советская Гавань, на третьем — Амурск. В сегменте малых населенных пунктов лидируют удаленные села Аим, Аян и Булгин.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Параллельно с ростом локального трафика хабаровчане увеличили количество звонков в другие регионы страны на 12%. Чаще всего междугородние вызовы направляются в Москву (18%), Санкт-Петербург (13%) и Приморский край (10%). В сегменте международных звонков лидируют Узбекистан и Пакистан.

«Увеличение голосового трафика свидетельствует о том, что абоненты высоко оценивают качество нашей сети и доступность тарифов. Мы продолжаем активно инвестировать в развитие инфраструктуры: с начала года инженеры построили и модернизировали более 100 базовых станций как в крупных городах, так и в удаленных населенных пунктах. Это позволяет нам обеспечивать стабильную связь для всех жителей региона», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Украина атаковала российскую телефонную компанию. Есть погибшие

Госсайты отключаются по всему миру из-за «дыры» в PHP. Wikipedia выключила часть систем

Россиян ждет «мобильное раскулачивание». Начинается массовая новая волна блокировок мобильных номеров

Европа против Starlink. Несмотря на угрозы США готовятся новые лицензии и ограничения

Россия готовит к производству БПЛА с характеристиками крылатых ракет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще