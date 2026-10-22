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Мобильный интернет стал быстрее в центральной Якутии

Ускоренная загрузка файлов и онлайн-страниц, более стабильное соединение при отправке сообщений в мессенджерах и меньшее количество помех во время звонков получили жители якутских сел. Это стало возможным благодаря проведенной инженерами «МегаФона» программе по модернизации телеком-сети на территории Мегино-Кангаласского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского и Чурапчинского районов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону усиления инфраструктуры сотовой связи вошли 15 населенных пунктов, где суммарно проживают более 40 тыс. человек. Это поселки Нижний Бестях, Хандыга, села Майя, Ытык-Кюель, Развилка, Сырдах, Чурапча и другие поселения, располагающиеся на востоке центральной части Якутии. Инженеры «МегаФона» включили дополнительные низкочастотные и высокочастотные диапазоны LTE и перевели частоты прежнего поколения в современный стандарт, что позволило увеличить скорости интернета, дальность сигнала и емкость сети. Также были активированы среднечастотные диапазоны мобильной связи, благодаря чему связь стала более стабильной, уменьшились помехи и повысилось качество звонков.

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Местным жителям стало комфортнее слушать музыку на стриминговых платформах, пользоваться картами и приложениями банков в смартфонах, оформлять заказы на маркетплейсах, общаться с близкими. Гораздо проще теперь записываться на прием к врачу, дистанционно работать и изучать онлайн‑лекции.

«Цифровые услуги крайне востребованы у жителей региона, это подтверждает аналитика трафика. Так, ежедневно наши абоненты суммарно прокачивают порядка 610 терабайтов интернет-данных и совершают телефонные звонки общей продолжительностью около 116 тысяч часов. Относительно прошлого года показатели выросли на 8% и 4% соответственно, – сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия). – В течение всего 2026 года мы планомерно улучшаем сеть на территории городских и сельских поселений. На данный момент завершено свыше 140 технических работ на сети, специалисты усовершенствовали действующее оборудование, так и установили новые объекты связи».

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