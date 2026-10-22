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«МТС Exolve» предоставила коммуникационные решения Yclients

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, реализовала проект по внедрению коммуникационных сервисов для Yclients — сервиса онлайн-записи и автоматизации для сферы услуг.

В рамках проекта была подключена виртуальная АТС от «МТС Exolve», которая предоставляет более 40 инструментов для повышения продаж и автоматизации работы сотрудников, в том числе такие, как расширенная статистика, запись и аналитика разговоров, интеграция с CRM и другие.

Также для Yclients был подключен сервис «Авторизованный вызов», благодаря которому клиенты видят на экране телефона бренд вместе с номером и чаще отвечают на звонки. Кроме того, был предоставлен пул номеров от «МТС Exolve», а также сервис «Интеллектуальный выбор исходящего номера», который позволяет автоматически подбирать оптимальный номер для звонков и повышать контактность с клиентами.

«Решения «МТС Exolve» помогают предпринимателям из самых разных сфер выстраивать коммуникации, гибко подстраиваясь под конкретную текущую задачу бизнеса, – сказал коммерческий директор «МТС Exolve» Костас Дубосас. – Yclients – это сервис, который помогает предпринимателям из сферы услуг, где важно чтобы коммуникации были четко выстроены как внутри компании, так и вовне».

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